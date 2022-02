FBI avisou Portugal sobre "ação terrorista". Jovem de 18 anos tinha plano inspirado nos massacres nos EUA

Legislativas Votos de emigrantes anulados em mais de 20 mesas

Em causa estão protestos/reclamações apresentados pelo PSD contra a validação de votos que não estavam acompanhados de cópia do documento de identificação do eleitor, como exige a lei. Em causa o facto das pessoas no estrangeiro acharem que não devem utilizar fotocópias do cartão de cidadão.