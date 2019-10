Pelo menos 20 pessoas foram detidas no âmbito da Operação Rota do Cabo, acusadas de corrupção na legalização de imigrantes. São advogados, funcionários do fisco, segurança social e SEF.

Imigração ilegal. PJ trava rede criminosa que atuava dentro do Estado

O alegado mentor da rede criminosa é advogado e já tinha sido condenado em 2013 por crimes semelhantes. Sabirili Ali foi, inclusivamente, rosto de um "consultório jurídico" num programa da SIC. O moçambicano com ascendência indiana faz parte da lista dos pelo menos 20 detidos no âmbito de uma megaoperação desencadeada pela Polícia Judiciária esta terça-feira.

Entre os acusados há mais dois advogados, dois funcionários das Finanças, dois da Segurança Social e uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, a Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ explica que a "organização criminosa" seria "responsável pela introdução ilegal em Portugal e na Europa, de milhares de imigrantes de diversos países da Ásia Meridional e África". Acrescenta que a rede é "constituída por indivíduos com vastos ascendentes criminais e com ligações a redes internacionais".

Indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, auxílio à imigração ilegal, casamentos por conveniência, falsificação de documentos, abuso de poder, corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais, falsidade informática e acessos indevido têm entre 28 e 64 anos.

Vão ser presentes a um juiz de instrução criminal entre amanhã e quinta-feira. Só conhecem as medidas de coação depois do interrogatório judicial. Cabe ao tribunal determinar se ficam detidos preventivamente ou se ficam com termo de identidade e residência com apresentações periódicas, a medida mais e menos gravosa do Código de Processo Penal.

Nome de Código? "Chamuças"

O grupo desmantelado pela PJ atuava nas entranhas dos serviços do Estado Português. O Diário de Notícias conta que rede contava com centenas de angariadores no terreno. Ainda não é certo o número de cidadãos brasileiros, africanos, paquistaneses, indianos, nepaleses e bangladeshianos que caiu na teia e adquiriu documentos com carimbo português por quantias avultadas de dinheiro.

A rede criminosa criaria empresas fantasma para fazer contratos de trabalho fictícios. A PJ suspeita que inúmeros funcionários públicos receberam dinheiro para acelerar os processos para a emissão dos números de contribuinte e da segurança social, assim como as autorizações de residência.

"Trazes chamuças hoje?", perguntaria o advogado, acusado de liderar o grupo, a uma empregada da limpeza do Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa, suspeita de levar e recolher, quase diariamente, centenas de processos de imigrantes.

Os investigadores chamam-lhe "toupeira". Nos próximos dias vai ter de explicar o esquema fraudulento, em que outro funcionário seria corrompido para inscrever e atribuir um número de segurança social, sem respeitar a lei da imigração.

As conversas com o advogado moçambicano também constam da investigação. Sabirili Ali perguntava pelas "chamuças"quando queria perguntar à "toupeira" se os processos tinham sido despachados

Governo aplaude

Chamado a comentar a megaoperação Rota do Cabo, o ministro da Administração Interna relembrou a importância do SEF no combate à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos.

"Não conheço, naturalmente, os detalhes de algo que é competência das autoridades judiciárias, mas o combate à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos é uma prioridade absoluta das políticas públicas", afirmou Eduardo Cabrita, segundo o qual a funcionária do SEF "já tinha sido detida pelo próprio SEF em 2018, e estava, aliás, suspensa de funções".

De facto, a funcionária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi alvo de um processo disciplinar promovido pelo organismo, "devido aos fortes indícios da prática dos crimes de corrupção passiva, abuso de poder e falsificação de documentos".