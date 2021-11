Treze casos da Omicron em Portugal são todos no Belenenses

Liga Portuguesa avança com participação disciplinar no jogo Belenenses SADxBenfica

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai avançar com uma participação disciplinar junto do Conselho de Disciplina da Federação (FPF), para apurar eventuais responsabilidades face à situação ocorrida no jogo Belenenses SAD-Benfica, interrompido aos 48 minutos.