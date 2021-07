Os emigrantes ainda com residência oficial em Portugal que regressarem ao país durante as férias de verão vão poder renovar o cartão do cidadão usando as caixas multibanco portuguesas.

Identificação

Férias. Emigrantes com residência em Portugal podem renovar cartão do cidadão através do multibanco

Henrique DE BURGO Os emigrantes ainda com residência oficial em Portugal que regressarem ao país durante as férias de verão vão poder renovar o cartão do cidadão usando as caixas multibanco portuguesas.

Esta nova forma de renovação apresentada pelo Instituto dos Registos e do Notariado é destinada apenas aos cidadãos com 25 anos ou mais (com residência em Portugal) que não necessitem de alterar os dados no cartão do cidadão.

Segundo o Instituto dos Registos e do Notariado, quem tem residência em Portugal vai receber uma notificação pelo correio, nos 60 dias anteriores à caducidade do cartão do cidadão.

A notificação tem um PIN com a referência multibanco a ser usada na altura do pagamento. Após o pagamento, o cartão do cidadão fica automaticamente renovado e é "enviado por correio registado para casa, sem custos adicionais, nos 10 dias seguintes".

Caso o titular não se encontre em casa poderá levantar o documento no balcão dos correios identificado no aviso que é deixado na caixa do correio, mediante comprovativo da sua identidade.

O Instituto dos Registos e do Notariado refere que a iniciativa tem como objetivo tornar a renovação “mais cómoda, simples e segura”, sobretudo em tempos de pandemia.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.