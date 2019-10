Ricardo Araújo Pereira acusa o líder do Chega de "usar e abusar" do clube da Luz para chegar ao Parlamento. E é de extrema-direita. A polémica instalou-se.

Humorista quer que Benfica se afaste de André Ventura

Ricardo Araújo Pereira acusa o líder do Chega de "usar e abusar" do clube da Luz para chegar ao Parlamento. E é de extrema-direita. A polémica instalou-se.

Ricardo Araújo Pereira (RAP) e outros três benfiquistas escreveram uma carta aberta ao Benfica pendido que o seu clube se demarcasse de André Ventura, líder do partido Chega que, acusam “usa e abusa do Benfica para criar a sua persona política”.

“O Chega chegou ao parlamento porque é liderado por uma personagem que é conhecida apenas e só por causa do Benfica”, escrevem os autores na carta sublinhando que “a instrumentalização política do Benfica é errada por princípio”.

Neste caso, alertam “é ainda mais grave, porque o Chega é um partido de extrema-direita abertamente anti-sistema e xenófobo, isto é, um partido que é a negação da identidade do Benfica”.

Para RAP e os outros autores “o clube de Eusébio, Coluna, Renato e Gedson, entre outros, não pode ser associado a uma figura xenófoba. A claque do Benfica tem brancos, mestiços e negros. O Benfica é um clube de angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos”. E continuam: “O Benfica é o clube mais popular de Portugal, é de ricos e pobres, de brancos e negros, de muçulmanos e ciganos”.

Além do humorista a carta é assinada por Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo e Pedro Norton.

Demarcação aos comentadores

Na sexta-feira, no programa “Governo Sombra” da TVI, Ricardo Araújo Pereira (RAP) foi convidado a falar sobre a carta e a polémica que esta gerou. Sobretudo com troca de críticas entre este humorista e Pedro Marques Lopes, portista assumido, comentador desportivo e político, no programa Eixo do Mal, da Sic.

Para RAP já está na altura do seu clube do coração se demarcar de André Ventura, que durante alguns anos foi comentador desportivo da CMTV e foi aí que se tornou conhecido, antes de enveredar pela carreira política.

"O que peço é que o Benfica faça uma demarcação relativamente a André Ventura e a outros comentadores, que é devida há muito tempo”, declarou o humorista no programa “Governo Sombra” da TVI, na passada sexta-feira.

"O homem está ali porque o Benfica quis"

“Toda a gente sabe que aquele homem está ali porque o Benfica quis e se calhar até apoia, como qualquer clube... pedir isto belisca a liberdade de expressão de alguém? Não vejo onde...", declarou no programa.

Os clubes têm influência nos comentadores televisivos, afirmou o humorista contandoo: “Eu próprio já fui convidado e sei como funciona”.

A resposta de Vieira

Só que Luís Filipe Vieira não é da mesma opinião e já respondeu. O presidente do Benfica remeteu a resposta para os estatutos do clube, nos quais é indicado que o clube não diferencia os sócios "em razão da raça, género, sexo, ascendência, língua, nacionalidade ou território de origem, condição económica e social e convicções políticas, ideológicas e religiosas", declarou à Lusa.

A defesa de André Ventura

Também o próprio André Ventura já se manifestou. “Sempre separei política do futebol. Nunca usei o nome do Benfica, nem assisti a qualquer o jogo durante a campanha. Saúdo a posição do Benfica em não fazer comentários e remetendo para os estatutos”, declarou ao jornal Record.