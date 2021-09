O coordenador da ‘task force’, Gouveia e Melo, que terminou hoje a sua missão de planificação e gestão do processo de vacinação contra a covid-19, disse que agora é o momento de regressar ao anonimato das suas funções militares.

"Hora de voltar ao anonimato". Gouveia e Melo anuncia fim da missão da ‘task force’ da vacinação

Em declarações prestadas na reunião na sede da task force, no Comando Conjunto das Operações Militares, em Oeiras, o líder da equipa – que recebeu o primeiro-ministro, António Costa, a ministra da Saúde, Marta Temido, e o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho - vincou o êxito da operação de vacinação.

"Estamos em 84 e qualquer coisa de segundas doses. Já podíamos ter atingido os 85% de vacinação completa, mas vamos relembrar algumas pessoas e dentro de semana ou semana e meia, senhor primeiro-ministro, terá os 85%", disse o vice-almirante, confirmando que este é "o último ‘briefing’" sobre a pandemia: "Acho que entrego a minha missão, está terminada e agora fica o núcleo a fazer a transição".

"O balanço é agradecer à população portuguesa por ter contribuído para o processo de vacinação, agradecer aos profissionais de saúde, entre eles, os enfermeiros, mas todos os outros, os auxiliares, e a todo o Ministério da Saúde, com todos os seus organismos", disse o vice-almirante aos jornalistas.

"Julgo que temos de estar todos contentes por termos em conjunto feito uma coisa que vai ficar na história e agora vou-me despedir e vou voltar ao anonimato das minhas funções militares que é como deve de ser. Muito obrigada por tudo", declarou.

Também presente na sessão, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, salientou no final, em declarações aos jornalistas, o contributo dado pelas Forças Armadas portuguesas no processo de vacinação. "Foi um processo que envolveu desde logo todos os portugueses, mas também as estruturas do Ministério da Saúde, as estruturas de outras entidades e o contributo dado pelas Forças Armadas portuguesas que foi um contributo também fundamental nesse processo", disse o governante.

Referindo-se ao vice-almirante Gouveia de Melo, o ministro afirmou que, "pessoalmente, teve um contributo da maior relevância" que resulta do seu "mérito pessoal", mas também de "quatro décadas de formação militar" que carrega consigo e do apoio de um Estado-Maior, com cerca de três dezenas de militares que "ao pormenor acompanharam".

Para João Gomes Cravinho, demonstrou-se com este processo que "as Forças Armadas portuguesas têm do melhor que há no país" em termos de planeamento, de logística e de capacidades de comando e controlo. "É muito importante que os portugueses saibam isso", disse, comentando: "Eu disse que é o melhor que há no país, mas na realidade se olhamos comparativamente para os números internacionais eu creio que podemos dizer do melhor que há no mundo". Sublinhou ainda que "os resultados do processo de vacinação" enchem todos de orgulho.

"É um trabalho que não cessa agora. É um trabalho que continuará", disse o ministro, salientando que as Forças Armadas Portuguesas e o Ministério da Defesa Nacional continuarão a dar o seu contributo.

A ‘task force’ do plano de vacinação contra a covid-19 foi criada em novembro de 2020, cerca de um mês antes do arranque do plano de vacinação, tendo o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo assumido a sua coordenação em 03 de fevereiro, na sequência da demissão de Francisco Ramos.

