Esta nova versão apresentada por João Cipriano é bem diferente das outras que foi apresentando ao longo do interrogatório policial com a reconstituição do crime que o levaram a julgamento e à condenação juntamente com a irmã por homicídio e ocultação de cadáver. João Cipriano declara agora que confessou o crime mas não o cometeu.

Homicida da pequena Joana diz-se agora inocente e que mãe “vendeu a menina por 50 mil euros”

O criminologista Moita Flores diz, ao que Contacto, que o homicídio da pequena Joana Cipriano, de 8 anos, em 2004, “foi um dos crimes mais macabros e horríveis que já aconteceram em Portugal”. O tio e a mãe da menina foram condenados. João Cipriano confessou na altura ter morto, esquartejado a menina e colocado as partes do corpo numa arca frigorifica. Depois deu os restos mortais a comer aos porcos, nada sobrando como prova. Até reconstituiu o crime passo a passo à polícia.

15 anos depois do crime e com dois terços da pena já cumpridos (foram condenados a 16 anos e 8 meses), João Cipriano saiu em liberdade condicional, a 11 de Março passado, do Estabelecimento Prisional da Carregueira. Já Leonor Cipriano, a mãe de Joana, saiu em Fevereiro, da prisão de Odemira.

Agora, João Cipriano diz-se inocente. Mais. Garante que a menina “está viva”.

“A minha irmã disse-me que ia vender a Joana a um casal de estrangeiros por 50 mil euros” declarou em entrevista ao programa Linha Aberta, da SIC, onde fez as novas revelações.

Na altura declarou-se culpado por pressão da polícia. “Fui torturado pela Judiciária. Queriam arrancar-me uma confissão à força, à base da porrada”.

Já em liberdade quer repor a sua verdade e dizer “aos portugueses”, que está “inocente” e nunca tocou na menina nem com um dedo”.

João Cipriano contou então uma nova versão do que sucedeu naquele dia do desaparecimento de Joana, a 12 de Setembro de 2004. De manhã foi com a irmã, o marido, a Joana e o irmão ao café e voltaram para casa de Leonor.

“A minha irmã já tinha combinado encontrar-se com um casal de estrangeiros para lhe vender a filha”, diz João Cipriano, frisando não ter concordado com tal decisão. “Cheguei a dizer à Leonor para não vender a menina”. Mas que Leonor lhe terá dito que precisava de alimentar a família. “A minha irmã disse-me que ia vender a Joana por 50 mil euros”.

À chegada a casa, “estava um carro preto, topo de gama, não sei se BMW ou Mercedes, com vidros fumados com um casal lá dentro”. O cunhado e o sobrinho de João entraram dentro de casa enquanto Leonor e Joana foram para o carro. “Entrou [Leonor Cipriano] no carro com a Joana, depois saiu sozinha e o carro arrancou com a minha sobrinha lá dentro”. João Cipriano contou que teve “pena de a ver ir embora”, pois “gostava muito da Joana”. “Sempre tratei bem os meus sobrinhos”, garante.

O até agora homicida confesso promete mesmo que vai provar a sua inocência. “Dentro de meses ou até daqui a um ano, vou provar a minha inocência”.

Na altura do desaparecimento da menina, o seu tio confessou que Joana tinha entrado em casa, vinda do café e encontrado o tio e a mãe a ter relações sexuais e que lhes disse que ia contar o que vira. No julgamento, disse que ele e a irmã espancaram a menina até à morte. Depois, ele João Cipriano cortou o cadáver em pedaços e colocou-os na arca frigorífica.

“Diz-se inocente para expiar a sua culpa”

O criminologista Moita Flores não acredita na inocência de João Cipriano. “Não acredito que esteja inocente. O que ele fez foi terrível. Só que se sente culpado pelo que fez. E diz-se inocente para expiar a sua culpa”, frisa à Radio Latina, Moita Flores.

Segundo este criminologista esta atitude de João Cipriano encaixa-se num “comportamento padrão”, comum a assassinos. “É vulgar acontecer, dizerem-se inocentes. E agora ele tem este discurso para procurar redenção junto dos portugueses”.

Moita Flores recorda um caso antigo. “Uma vez prendi um assassino que nunca confessou o crime. Mas foi ele. Foi condenado a 25 anos de prisão. No 10º ano de detenção escreveu-me uma carta a dar-me os parabéns pelo meu trabalho. Mas até ao fim nunca confessou o crime”.

João Cipriano “é um homem sem escrúpulos, mas quer justificar o seu mal”, considera este especialista.

