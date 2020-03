A Direção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da capital foi demitida, depois da detenção dos três inspetores indiciados pela morte de um turista ucraniano "barbaramente agredido, até à morte".

Portugal 2 min.

Homicídio no aeroporto de Lisboa. Inspetores do SEF detidos

A Direção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da capital foi demitida, depois da detenção dos três inspetores indiciados pela morte de um turista ucraniano "barbaramente agredido, até à morte".

Detidos esta segunda-feira pela Polícia Judiciária, os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) com 42, 42 e 47 anos, deverão ser presentes nas próximas horas a um juiz de instrução criminal, depois de terem sido indiciados pela morte de um ucraniano de 40 anos nas instalações do aeroporto Humberto Delgado. Os elementos da polícia de investigação criminal portuguesa foram acionados durante a autópsia quando os médicos legistas detetaram sinais de violência no cadáver. O Diário de Notícias assegura que a morte do homem que pretendia entrar em Portugal de forma irregular "foi causada por agressões na zona do tórax" que levaram à asfixia.

O ucraniano chegou a Portugal num voo proveniente da Turquia e foi alvo de uma fiscalização. Terá reagido mal à detenção e acabou torturado, até à morte, pelos inspetores do SEF. Estaria a aguardar a expulsão do país no Centro de Instalação Temporário do aeroporto quando provou "alguns distúrbios". Foi espancado com extrema violência num compartimento onde não existem câmaras de videovigilância.

"Os detidos serão os presumíveis responsáveis pela morte de um homem de nacionalidade ucraniana, de 40 anos, que tentara entrar, ilegalmente, por via aérea, em território nacional, no pretérito dia 10 de março", confirma a PJ.



Hecatombe no SEF

Diretor e subdiretor da Direção de Fronteiras de Lisboa "cessaram funções com efeitos" imediatos. O afastamento de António Sérgio Henriques e Amilcar Vicente foi comunicado pelo próprio SEF que, na mesma nota, "confirma que, no dia 12 de março, ocorreu no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do Aeroporto de Lisboa o óbito de um cidadão estrangeiro, tendo sido de imediato, no próprio dia, comunicado ao Exmo. Procurador Adjunto de turno junto do DIAP de Lisboa. A ocorrência foi também comunicada à Inspeção Geral da Administração Interna. O SEF está desde o início a colaborar com as autoridades envolvidas na investigação e tomou de imediato as medidas previstas em sede disciplinar".



A PJ pretende, entretanto, apurar se outros elementos do SEF tiveram conhecimento do desfecho das agressões, embora não tenham participado nas mesmas. De acordo com a investigação que a TVI transmitiu este domingo à noite, os inspectores "tentaram ocultar os factos, sem accionar" as autoridades competentes. A estação de Queluz conta que o homem "foi encontrado em agonia" depois de ter sido "barbaramente agredido até à morte, inclusive com recurso a pontapés, quando se encontrava incapaz de resistir".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.