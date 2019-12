Ignoraram os alertas das cheias e tentaram atravessar o rio num jipe. Autarca de Gondomar diz que vão pagar o salvamento, que pode chegar aos 10 mil euros.

Homens salvos no rio Ferreira vão pagar operação de resgate

Várias regiões de Portugal, incluindo a de Gondomar, estiveram em alerta vermelho no sábado passado, devido ao mau tempo e às cheias causados pela depressão Fabien que assolou o país nesse dia.



Mesmo assim, quatro indivíduos que seguiam num jipe decidiram tentar atravessar o rio Ferreira em S. Pedro da Cova, Gondomar, tendo o veículo sido arrastado pelo caudal que estava muito alto. Os homens, que acabaram por conseguir saír pelas janelas do veículo, tiveram de ser socorridos por várias equipas de socorro que se deslocaram ao local. Dois deles foram transportados para o Hospital de Santo António, no Porto, com suspeitas de hipotermia, noticiou o Jornal de Notícias no domingo.

No próprio dia à noite, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins anunciou que estes quatro indivíduos irão ter de pagar os custos do seu resgate no rio porque “não respeitaram os alertas”. Segundo aquele mesmo diário, os montantes da operação de salvamento podem chegar aos 10 mil euros.

“Apesar de todos os alertas, quatro indivíduos decidiram pôr em risco a vida e atravessar de jipe o rio Ferreira com uma forte corrente, que acabou por os vencer”, começa por explicar o autarca na sua página do Facebook.

Marco Martins considera a decisão destes indivíduos uma “irresponsabilidade felizmente sem grandes danos graças ao trabalho” das equipas do INEM, da GNR, Proteção Civil e Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova que “arriscaram a vida para fazer o resgate”. A operação de salvamento demorou mais de duas horas.

O autarca dá os “parabéns” aos operacionais, vinca que “todos os alertas são para respeitar” e no final da mensagem acrescenta: “Obviamente, estes senhores receberão a conta”.

