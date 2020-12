O último adeus à filha mais nova de Tony Carreira decorreu esta quarta-feira de manhã, em Lisboa. Pais e irmãos devastados protegeram-se dos curiosos. Veja o vídeo de homenagem dos amigos.

Portugal 5 3 min.

Homenagens de amigos e populares no funeral da filha de Tony Carreira

Paula SANTOS FERREIRA O último adeus à filha mais nova de Tony Carreira decorreu esta quarta-feira de manhã, em Lisboa. Pais e irmãos devastados protegeram-se dos curiosos. Veja o vídeo de homenagem dos amigos.

O funeral de Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira, de 21 anos, que faleceu vítima de um violento acidente de viação realizou-se esta quarta-feira de manhã na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Os pais e os irmãos, David e Mickael Carreira, tinham pedido à comunicação social "privacidade" neste momento de dor profunda tendo por isso se resguardado o mais possível na última despedida à irmã. As cerimónias decorreram com fortes medidas de segurança e a família Carreira esteve sempre escoltada sob enormes guarda-chuvas pretos que os protegeram dos olhares de curiosos, nas entradas e saídas da Basílica da Estrela, escreve a FLASH!.

No final da missa desta manhã saíram por uma porta lateral também sob escolta e guarda-chuvas e entraram na carrinha funerária de vidros fumados, refere a N-TV. O velório e o funeral foram restritos à família e amigos tendo a missa durado mais de uma hora. A urna seguiu depois para o cemitério dos Prazeres onde Sara Carreira ficará sepultada.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

"Dor imensa"

"Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à comunicação social, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa", pediram numa nota, sublinhando que "deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa".



Mesmo assim dezenas de populares aguardavam no exterior e quando o caixão saiu houve muitas palmas numa homenagem à jovem cantora. Já na terça-feira, muitos populares e fãs estiveram no local para apoiar a família.

Sara Carreira. Presidente da República apresenta condolências à família Filha do músico Tony Carreira morreu no sábado vítima de um acidente de viação.

Cristina Ferreira, Daniel Oliveira, diretor de Programação da SIC, a cantora Barbara Bandeira, uma das melhores amigas de Sara Carreira, foi acompanhada pelo namorado Kasha, dos D.A.M.A, o apresentador João Manzarra, a apresentadora Iva Domingues foram algumas das figuras que estiveram presentes nas últimas despedidas da jovem.

Homenagens

"A morte nunca será mais forte que o amor", escreveu Cristina Ferreira na coroa de flores que depositou junto à urna. Também o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa enviou no dia 6 uma mensagem de condolências à família. "Neste momento de dor, luto e choque, apresentei as minhas sentidas e amigas condolências à família Carreira pela terrível perda", lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

Na terça-feira, Angie Costa e Miguel Cristovinho publicaram nas redes sociais um vídeo a preto e branco de homenagem à amiga que agora partiu, em que aparecem a cantar junto a Sara e jovens cantores como Ivo Lucas e Bárbara Bandeira, num momento de alegria. "Um agora que foi lindo", cantava o grupo animado com Sara Carreira ao fundo.

Portugal em choque. As reações à morte de Sara Carreira A morte da jovem de 21 anos, na noite de sábado, apanhou todos de surpresa e são várias as personalidades que já mostraram solidariedade com a família Carreira.

Também Bárbara Bandeira tem partilhado as suas homenagens à grande amiga nas suas contas nas redes sociais. "A Sara. A minha Sarita. Estavas tão feliz. Não me saem as palavras. Até já meu amor. Muita força e muito amor para o Ivo e para a família de ambos. Estou aqui". Escreveu na legenda de uma imagem de Sara Carreira.

A jovem de 21 anos faleceu na tarde de sábado, numa violenta colisão na A1 perto da saída para o Cartaxo. O embate num veículo que seguia naquela via foi fatal para a jovem que faleceu logo no local. Sara Carreira viajava com o namorado no carro, sendo Ivo Lucas que ia a conduzir. O jovem ficou ferido com gravidade, mas já está fora de perigo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.