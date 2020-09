Aquando do despiste, em Viseu, o indivíduo seguia no carro com o filho, de 10 anos, que ficou ferido e a polícia não sabe ainda o acidente foi intencional.

Homem que terá matado mulher morre minutos depois em acidente de viação

Um homem de 51 anos terá assassinado na quinta-feira a mulher, na casa onde viviam, em Pinheiro de Lafões, Viseu, acabando mais tarde por morrer, após um acidente de viação, disse hoje à Lusa fonte da GNR.

De acordo com fonte da Comando Territorial de Viseu da GNR, o homicídio terá ocorrido por volta das 22h00, de ontem.

Após matar a mulher, acrescentou a mesma fonte, o homem de 51 anos entrou no carro com o filho, de cerca de 10 anos. O menino encontra-se em estado grave, mas livre de perigo.

O carro acabou por se despistar às 22h20 em Valadares, São Pedro do Sul, distrito de Viseu, e o homem entrou em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer, detalhou a mesma fonte.

A mesma fonte disse que não foi possível confirmar se o despiste foi acidental ou propositado. A Polícia Judiciária encontra-se agora a investigar o caso.

