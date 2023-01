Foi enviadaa uma carta com uma bala em que, alegadamente, era exigido o pagamento de um milhão de euros para não matar o chefe de Estado.

Homem que planeou atentado contra Marcelo fica em prisão preventiva

Marco A., detido por ameaçar matar o Presidente da República, vai ficar em prisão preventiva no Hospital Prisional de Caxias, onde terá de realizar exames para aferir a sua sanidade mental.

Esta foi a medida de coação determinada pelo juiz de instrução criminal (JIC) que realizou o interrogatório do ex-militar de 40 anos.

De acordo com a CNN Portugal, o detido passou o último dia isolado e medicado. O seu comportamento foi considerado "calmo, desinteressado e apático".

Marco A. é suspeito da prática dos crimes de coação agravada, de extorsão na forma tentada e de detenção de arma proibida.

As ameaças de morte a Marcelo Rebelo de Sousa surgiram em outubro, numa carta enviada para a Casa Civil da Presidência em que alegadamente era exigido o pagamento de um milhão de euros para não matar o chefe de Estado – com indicação da conta bancária para onde deveria ser feita a transferência do dinheiro - e que incluía ainda uma bala.

O envelope com a carta e a bala foram então remetidos para a Unidade de Contraterrorismo da PJ e sujeitas a perícias no Laboratório de Polícia Científica.

