Hollywood em Portugal

Atriz Julianne Moore passa férias no Alentejo, onde Clooney vai ter casa

Paula SANTOS FERREIRA A aldeia costeira de Melides, poderá bem tornar-se o refúgio de Hollywood. Moore, uma das mais famosas atrizes está lá com o marido, numa mansão de luxo.

Terra costeira com praias ainda desertas e de pouco turismo, a aldeia de Melides, Grândola, Alentejo, está a ficar famosa entre os mais famosos do planeta.

A atriz norte-americana Julianne Moore está lá a passar férias com o marido, o realizador Bartholomew Freundlich. Moore postou uma fotografia sua ao lado do marido com um #CasaM, na sua conta de instagram e embora não dissesse onde estava, a imprensa portuguesa logo descobriu: em Melides.

A Casa M é uma mansão de luxo construída em Melides, que já teve honras na imprensa internacional pela sua arquitetura e design original e que pertence ao galardoado arquiteto e designer de interiores belga Vincent Van Duysen.

Moore, protagonista de filmes como "Magnólia", "As Horas" ou "O Meu Nome É Alice" é amiga de Van Duysen, tendo aceite o convite do amigo belga.

A atriz esteve também em Lisboa tendo ido jantar à Bica, no Bairro Alto, onde se deixou fotografar no restaurante "Estrela da Bica", que fez questão de partilhar a foto nas suas redes sociais.

Pelas mensagens trocadas no post do instagram, os anfitriões belgas esperam ver de novo atriz "em breve".

Portugal. George Clooney vai ter uma casa de luxo na costa alentejana A mansão de luxo do ator está integrada num novo resort em Melides, Grândola, de um grande amigo seu e será construída ao gosto do famoso ator. Em setembro Clooney irá visitar o local.

Clooney tem casa em Melides

Quem também se prepara para passar dias em Melides é o ator George Clooney que vai construir uma casa de luxo num resort exclusivo de um amigo seu, como noticiou o Contacto.

Por seu turno, o designer dos célebres sapatos de sola vermelha, Christian Louboutin já vive nesta aldeia alentejana, próxima da Comporta, há um par de anos, estando agora a construir um hotel de charme.

Com tanto nome sonante nesta pequena terra da costa alentejana, as suas praias já andam a ser faladas no mundo, e eleitas entre os melhores destinos pelas melhores revistas de viagens. Melides e a Casa M já tiveram direito a páginas no The New York Times, como protagonistas distintos.

