Estatísticas revelam a "baixa participação" cívica e política dos portugueses. Mas quando decidem participar o Estado parece colocar entraves. O processo de desagregação das freguesias é exemplar.

Há uma luta pela democracia e ninguém quer saber dela

Pode parecer um assunto estranho aos leitores porque não tem havido muita cobertura noticiosa sobre ele, mas uma das lutas pela democracia e pela participação política decide-se por estes dias em locais como Sobralinho, Prior Velho, Barroselas, Arrentela, Belas, Pedroso e Seixezelo, Vale do Vargo, entre centenas de freguesias vítimas da chamada "lei Relvas".

Até finais de Dezembro, tinham dado entrada no Parlamento 185 pedidos de desagregação de freguesias unidas "à força" e sem consulta das populações no tempo da 'troika', num processo de "organização administrativa" que em 2013 eliminou mais de mil freguesias em todo o país.

O que faz milhares de pessoas decidirem participar nos órgãos de poder local para deslaçar mega-freguesias criadas às cegas?

A lei foi lançada pelo então ministro Miguel Relvas, anunciado com o "aumento da eficiência dos serviços públicos, bem como a sustentabilidade do poder local. A coesão territorial sai reforçada. Esta é uma reforma para as pessoas e não para os políticos", disse. Uma "reforma para as pessoas" sem auscultar a sua opinião. Uma "coesão territorial" que distanciou os cidadãos do poder local.

Uma "sustentabilidade" que previa uma "poupança" de 12,5 milhões de euros (Visão, Dezembro de 2012), mas feitas as contas foram afinal 9 milhões (DN, 2014). "Precisamos de um Estado mais eficiente e menos centralista", disse Relvas, centralizando, concentrando, hierarquizando o poder, afastando-o das pessoas.

Loures é um concelho exemplarmente vítima deste processo: de 18 freguesias passou a 10. No final de Janeiro, os habitantes da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho do concelho votaram em referendo a favor da desagregação das duas freguesias. Loures é o sexto maior concelho do país, algumas das suas freguesias são das mais populosas no distrito de Lisboa. Concelhos nos arredores do Porto e de Lisboa (Sintra, Odivelas, Almada, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia) foram também vítimas deste processo de concentração e muitos já decidiram pela desagregação.

Mas ao contrário do que noticiava o Diário de Notícias, Sacavém e Prior Velho não foram as únicas freguesias a fazer um referendo local para votar a desagregação. As freguesias de Barroselas e Carvoeiro, em Viana do Castelo, já o tinham feito em Agosto. Esta desatenção noticiosa poderá explicar-se, talvez, pelo excessivo "centralismo" dos media nacionais (e também de São Bento) na bolha da capital, mais preocupados em comentar as sentenças requentadas de um Marques Mendes na televisão, do que em prestar atenção a processos de participação democrática em centenas de localidades.

Ou, por outras palavras: porque é que ainda não se viu uma reportagem de fundo sobre o que milhares de pessoas têm discutido, votado e decidido sobre o futuro da sua localidade, nas reuniões de assembleias municipais e de freguesia? O que faz milhares de pessoas decidirem participar nos órgãos de poder local para deslaçar mega-freguesias criadas às cegas?

O que as faz exigir maior escrutínio, melhores serviços de proximidade, melhor tratamento nos equipamentos, dos parques infantis à piscina, do apoio às escolas ou à terceira idade, na cultura e no desporto, da saúde ao associativismo?

Talvez reconheçam a centralidade das suas freguesias que, como vimos no combate à covid-19, estiveram na linha da frente no apoio às populações, desde a protecção aos mais vulneráveis até à vacinação. E se ainda têm uma loja dos CTT certamente se deve ao protocolo assinado com a Junta: os CTT foram privatizados em 2014 e algumas zonas disseram adeus ao serviço público de correios.

Portugal ocupa a 36ª posição no ranking de 38 países sobre participação cívica, como explica o programa da Fundação Gulbenkian, Cidadãos Ativos, apoiado pela EEA Grants (2018-2024). O "envolvimento cívico em Portugal é dos mais baixos em toda a Europa", dizia Luís Madureira Pires, no lançamento do programa em 2018, "desde a participação em actividades de voluntariado ao interesse na política e à participação nos processos eleitorais".

A participação parece ser baixa, mas o Estado parece ser o primeiro a criar obstáculos. Seja na redacção da própria lei das Freguesias, ambígua e com lapsos já reconhecidos até pelo Ministério da Coesão Territorial. Seja tomando medidas que afastam cada vez as populações dos seus representantes.

As pessoas querem um poder local de proximidade. E, como vemos nestas votações, querem intervir, ter uma palavra a dizer sobre como se governa. Mas o que se tem discutido nessas assembleias de freguesia e municipais? Quem vota a favor e quem vota contra as desagregações, e porquê? Que entraves são colocados, e por quem, à política de proximidade? São as perguntas que os media não estão a fazer. Está em curso uma luta pela democracia e pela defesa do poder local, mas ninguém parece querer saber dela.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

