Há um novo caso suspeito de Coronavírus em Portugal

O 14° caso suspeito em Portugal chegou da cidade de Milão e está internado no Hospitla São João, no Porto.

A Direção-Geral de Saúde já confirmou o novo caso suspeito de coronavírus, em Portugal.

O homem que esteve na cidade de Milão, em Itália, está internado no Hospital de São João, no Porto, e já foi sujeito a exames médicos, segundo a imprensa portuguesa. Ao contrário do plano inicial, também este hospital está habilitado a realizar os exames que, até agora, eram feitos pelo Instituto Ricardo Jorge. O objetivo do alargamento é, segundo o Expresso, obter resultados "mais rapidamente, em cerca de três horas".

É já o 14° paciente suspeito, depois do 13°, também chegado de Milão, ter sido despistado esta manhã. Os dois casos suspeitos foram registados nas últimas 24 horas. O canalizador que continua a bordo do navio Diamond Princess continua a ser, para já, o único infetado pelo vírus que provoca infeções respiratórias graves.

Esta segunda-feira, o governo português voltou a garantir que está em contacto com as autoridades japonesas para que o português seja transportado para o hospital.