As mais valiosas são de 1000 e de 50 escudos, a moeda portuguesa antiga. Mas também há moedas de dois euros a valer milhares.

Há notas de escudo a valerem 6000 euros. Veja se tem uma delas

Se é um daqueles portugueses que ainda guarda religiosamente como recordação notas e moedas de escudo saiba que pode ter em casa exemplares que valem milhares de euros.

Anualmente é publicado um Anuário de Numismática com a cotação mais elevada de certas notas e moedas em escudos. Segundo o de 2017, publicado na imprensa portuguesa, estas são as 10 notas mais valiosas, exemplares dos anos 20 e 30 que valem muito dinheiro. Confira se tem alguma destas notas guardadas. Se tiver e quiser vender saiba quanto ela vale.

1. Nota de 1000 escudos, datada de 1929. Valor comercial de 6.000 €.

2. Nota de 1000 escudos, datada de 1932. Valor comercial de 6.000 €.

3. Nota de 50 escudos, datada de 1925 (chapa 2). Valor comercial de 5.500 €

4. Nota de 50 escudos, datada de 1922. Valor comercial de 4500 €.

5. Nota de 100 escudos, datada 1920 (chapa 2). Valor comercial de 4000 €.

6. Nota de 100 escudos, datada de 1922. Valor comercial de 4000 €.

7. Nota de 100 escudos, datada de 1926. Valor comercial de 4000 €

8. Nota de 100 escudos, datada de 1927. Valor comercial de 4000 €.

9. Nota de 10 escudos, datada de 1928. Valor comercial de 3500 €.

10. Nota de 50 escudos, datada de 1927. Valor comercial de 3000 €.

Segundo o Banco de Portugal, no final de 2018 ainda havia mais de 96 milhões de euros em notas de escudo nas mãos dos cidadãos, portugueses ou não, o equivalente a 11,5 milhões de notas.



Moedas de 2 euros a valer mais de 2000

Por outro lado, também há moedas de dois euros a valer pequenas fortunas, mais de 2000 mil euros. Trata-se de algumas das moedas comemorativas e de edição limitada. É que o Banco Central Europeu permite que cada país do euro possa imprimir duas vezes por ano estas moedas comemorativas,de acontecimentos históricos ou muito especiais. O valor depende do número de moedas cunhadas por cada edição. O menor número é 20 mil exemplares e algumas destas moedas comemorativas ainda estão em circulação.

A moeda mais valiosa destas especiais pertence ao Mónaco e foi feita para assinalar o 25º aniversário da morte da princesa Grace Kelly, em 2007. Está à venda por 2070,29 euros. A segunda também foi mandada cunhar pelo principado. É a moeda comemorativa dos 800 anos do primeiro castelo no rochedo do Mónaco, de 2015 e está à venda por 923 euros. A terceira mais valiosa, indica o Banco Central Europeu, foi encomendada pelo Vaticano, em 2005 e é a moeda comemorativa do 20º dia Mundial da Juventude, de 2005, que está à venda por cerca de 300 euros. Isto porque existem 100 mil exemplares, indica o Dinheiro Vivo.