Aviação

Voos. As novidades nas ligações entre Portugal e o Luxemburgo

Redação De Faro a Lisboa, há novas rotas e alterações nos terminais com impacto nas ligações aéreas entre os dois países. Saiba o que muda.

A partir deste domingo, 30 de outubro, a companhia aérea easyJet passa a usar o Terminal 1 do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que fica junto ao edifício principal.

A companhia low cost, que usava o Terminal 2, passará a operar no terminal principal depois de ter ficado com 18 'slots' diários que pertenciam à TAP. Em junho, a Comissão Europeia atribuiu estes 'slots' no aeroporto da capital a outras companhias, no âmbito do plano de reestruturação da TAP. A easyJet ficou em primeiro lugar ultrapassando outra low cost a concurso, a Ryanair.

A easyJet realiza quatro voos por semana entre as capitais de Portugal e do Luxemburgo - dois em cada sentido - que passam agora a descolar e aterrar no Terminal 1, no caso do aeroporto de Lisboa. Neste terminal, mantêm-se as operações da TAP e da Luxair, companhias que têm ligações regulares entre Lisboa e a Cidade do Luxemburgo.



"A partir de dia 30 de outubro, a easyJet deslocará a sua operação para o Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa, reforçando o seu papel enquanto companhia aérea número 2 na capital portuguesa", destacou a companhia em comunicado na semana passada.

Esta não é, contudo, a única alteração. Citada pelo Sapo24, a ANA, responsável pelos aeroportos portugueses, anunciou que as companhias Eurowings e Vueling passam a usar o Terminal 2 do aeroporto de Lisboa, juntando-se à Norwegian, Ryanair, Transavia e Wizz Air.



Ryanair cria rota entre Faro e o Luxemburgo

A sul também há mudanças que vão ter impacto nas ligações diretas entre o Luxemburgo e a região algarvia.

A Ryanair anunciou, no início deste mês, quatro novas rotas entre Faro e cidades europeias, entre as quais a capital do Luxemburgo. Frankfurt, Madrid e Nuremberga são as restantes três.

“Temos o prazer de anunciar a nossa maior programação de inverno de sempre para o Algarve, que inclui quatro novas rotas para Frankfurt, Luxemburgo, Madrid e Nuremberga", disse Elena Cabrera, a Country Manager da Ryanair para Portugal e Espanha, citada pela Publituris, publicação portuguesa especializada em viagens e turismo.

As novas rotas já estão disponíveis com preços promocionais a partir dos 13,59 euros, nos voos entre Faro e o Luxemburgo.

