Há mais de 70 anos que não morre tanta gente em Portugal

As contas da TSF que cruzam dados da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Estatística mostram que desde 1 de janeiro morreram 115 mil pessoas no país.

A investigação da TSF revela que desde 1949 que Portugal não registava este volume de óbitos quando o ano ainda não terminou. Os dados recolhidos referem-se ao período entre 1 de janeiro deste ano e 10 de dezembro e revelam que houve cerca de 115 mil mortes.

A emissora portuguesa de rádio conclui que este fenómeno se deve à pandemia mas também ao envelhecimento da população. Contrastando os dados do sistema de vigilância da mortalidade da Direção-Geral da Saúde (DGS) com os registos históricos do Instituto Nacional de Estatística (INE) foi possível perceber que é o número mais elevado desde 1949.

Também de acordo com a análise, houve três picos de mortalidade: início de abril, julho e desde o fim de outubro até agora. De acordo com a TSF, o último balanço do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge revela que Portugal está com "excesso de mortalidade" há cinco semanas seguidas.

O total de mortes registado representa um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2019, segundo a DGS. Ou seja, mais nove mil mortes, das quais 5 mil se devem à covid-19. As restantes são atribuídas por vários especialistas, de acordo com a TSF, aos efeitos colaterais da pandemia como a redução do acesso e do recurso a cuidados de saúde.

"Se até ao final de dezembro a proporção de subida da mortalidade continuar ao mesmo nível que se tem registado desde o início do ano (+9%), 2020 deve acabar com um total de mais de 120 mil óbitos, algo que não acontece desde 1946", sublinha a TSF.

