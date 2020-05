"O desconfinamento não significou um relaxamento da testagem", disse António Sales

Há mais 264 novos casos confirmados de covid-19 em Portugal

"O desconfinamento não significou um relaxamento da testagem", disse António Sales

Portugal registou esta sexta-feira, 15 de maio, mais 264 novos casos confirmados de covid-19, o que eleva o total de 28583 pessoas infetadas e representa uma subida de 0,9% no número de infecções.

Do total de infetados, 81,8% encontram-se em tratamento domiciliário. Existem 673 pessoas internadas em unidades hospitalares, das quais 112 necessitaram de ser transferidos para unidades de cuidados intensivos.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico revelado pelo secretário de Estado, António Sales, ao início da tarde, existem agora 1.190 vítimas mortais causados pela doença provocada pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registados mais seis mortes, sendo esta uma das variações diárias de óbitos mais baixas dos últimos dias. A taxa de letalidade global é de 4,2% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 15,4%

Em Portugal já há 3328 pessoas consideradas curadas da covid-19, mais 130 do que as registadas na quinta-feira.

Já foram feitos mais de 600 mil testes de diagnóstico de covid-19. "O desconfinamento não significou um relaxamento da testagem, pelo contrário, Portugal continua a aumentar o número de testes realizados", afirmou o secretário de Estado António Sales, na conferência de imprensa diária.

Existem 78 laboratórios na rede de testagem a nível nacional.



António Sales pediu para que se olhem para os números "com prudência". Desde 4 de maio, dia em que arrancou o desconfinamento, assistiu-se a uma redução de mais de 17% do número de doentes em internamento hospitalar e de 16% nos internamentos em unidades de cuidados intensivos. Os casos recuperados tiveram um aumento superior a 90%, "o que não significa que devamos relaxar os cuidados e as medidas de distanciamento e higiene, mas seguramente dá-nos confiança para seguir coletivamente este percurso para o qual todos fomos convocados", disse o secretário de Estado da saúde.



Entretanto, esperam-se os resultados laboratoriais de 2722 pessoas e 25792 pessoas encontram-se sob vigilância das autoridades de saúde.



Esta sexta-feira partiu para São Tomé e Príncipe uma equipa de quatro especialistas do Instituto Nacional de Emergência Médica, do INEM, para prestar apoio ao Ministério da Saúde do país.

