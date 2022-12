Dos 51 mil imigrantes que entraram em Portugal, em 2021, 52% foram de portugueses emigrados que agora regressaram ao país natal.

Novos residentes

Há cada vez mais emigrantes a regressar de vez a Portugal

Em 2021, entraram em Portugal cerca de 51 mil imigrantes e saíram cerca de 25 mil emigrantes, traduzindo-se num saldo positivo para o país de 26 mil pessoas.



Ao contrário do verificado desde 2014, em 2021, mais de metade (52 %) da imigração “foram regressos de pessoas nascidas em Portugal”, acentuou a Pordata, a base de dados portuguesa sobre Portugal contemporâneo e Europa.



“A maioria, tanto de quem sai como de quem entra em Portugal, tinha nacionalidade portuguesa (95 % entre os emigrantes e 75 % entre os imigrantes)”, acrescenta o estudo.

Adeus Luxemburgo. "Estou mais feliz em Portugal" Cátia Loureiro e as duas filhas regressaram há dois anos para o país natal. Um sonho que a portuguesa acalentava desde que se mudou para o Grão-Ducado, aos 14 anos. "Não estou nada arrependida".

Entre 2011 e 2014, saíram do país mais do dobro das pessoas que entraram, uma tendência que se começou a inverter em 2015 e “desde 2019 que os imigrantes representam mais do dobro dos emigrantes”.

A emigração é mais acentuada entre a população mais qualificada, tendo um terço das pessoas com mais de 15 anos que saem do país um curso superior e 29 % o ensino secundário.



Desde 2011 o país perdeu perto de 196 mil pessoas, e 2019 e 2020 foram os únicos anos em que se registou um aumento da população face ao ano anterior: mais 19.300 em comparação a 2018 e mais 75.700 fazendo um paralelismo com 2019.

Portugueses no Luxemburgo são os mais indecisos em regressar Estudo sobre nova vaga de migrantes que deixou Portugal depois de 2000 revela que são os que vivem na Suíça os que mais querem regressar à terra natal.

“Este aumento da população ficou a dever-se, sobretudo, ao saldo migratório positivo”, é sublinhado no estudo, numa referência à diferença entre as pessoas que imigraram e às que saíram do país.

