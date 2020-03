O balanço foi atualizado pela Direção-Geral da Saúde que confirmou mais dois casos de infeção.

Há 41 casos de coronavírus em Portugal

Numa altura em que há 375 casos suspeitos e 83 pessoas à espera do resultado dos exames médicos que despistam ou confirmam a infeção pelo novo coronavírus, os balanço de testes positivos continua a aumentar. Há já 41 infetados, segundo o boletim da Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas.

Nos comunicados que desde 2 de março, dia em que foi comunicado o primeiro doente de Covid-19 no país, continuam a aconselhar hábitos de higiene padrão e distanciamento social, a DGS explica que outras 667 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde. À excepção do Alentejo e das ilhas, há casos confirmados em todo o país. Além dos 27 casos confirmados a norte do país, há duas pessoas infetadas no centro, dez na capital e duas no Algarve. Dos casos confirmados, 23 são homens e 18 são mulheres.

De acordo com a imprensa portuguesa, a maioria dos pacientes têm entre 30 e 59 anos. "Há seis pessoas infectadas com idades entre os 10 e os 19 anos; duas entre os 20 e os 29 anos, seis com idades entre 30 e 39 anos; 14 com idades entre os 40 e 49; quatro com idades entre os 50 e os 59; seis com idades entre os 60 e os 69 e três mulheres com idades entre os 70 e os 79 anos".