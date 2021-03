A partir de segunda-feira, Portugal começa a reabrir progressivamente. Basta um deslize para o plano ser reavaliado

Guia. Tudo o que precisa saber sobre o desconfinamento em Portugal

Portugal prepara-se para uma reabertura a "conta-gotas", com a reabertura das creches e das escolas primárias já a partir de segunda-feira acompanhada de uma campanha de testes à covid-19 e o regresso dos alunos do secundário previsto para a segunda quinzena de abril.

Dividido em fases, o plano do Governo liderado por António Costa também inclui a abertura das lojas, centros comerciais e restaurantes a partir de 19 de abril.

Aguardados há várias semanas, os cabeleireiros e os centros estéticos também têm ordem para reabrir já na segunda-feira. De qualquer forma, basta um deslize para que tudo volte atrás.

Dever de ficar em casa é para manter

O dever geral de confinamento vai manter-se até à Pascoa, anunciou o primeiro-ministro, no final da reunião do Conselho de Ministros em que ficou desenhado o plano de desconfinamento. António Costa precisou que o dever geral de confinamento, como aquele que tem vigorado, é uma “das regras gerais" que se tem de manter.

António Costa falava aos jornalistas, desde o Palácio da Ajuda, em Lisboa, no final do Conselho de Ministros que esteve desde hoje de manhã reunido para aprovar o plano do Governo de desconfinamento do país.

Páscoa confinada

A circulação entre concelhos de Portugal continental vai estar proibida no fim de semana de 20 e 21 de março e no período da Páscoa, entre 26 de março e 5 de abril, anunciou também o primeiro-ministro português. A medida pretende “garantir que a Páscoa não é um momento de deslocação e de encontro, mas, pelo contrário, mais um momento de confinamento”, justificou o líder do governo.

Costa revelou mesmo que o plano de reabertura no país será feito “a conta-gotas” a partir de 15 de março, considerando que, neste momento, se pode falar “com segurança” de uma “reabertura progressiva da sociedade”. Esta quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, renovou o estado de emergência, após aprovação do parlamento.

Escolas reabrem com prevenção



O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou que o programa de testagem nas escolas acompanhará a reabertura dos diferentes níveis de ensino, de forma a detetar eventuais casos de covid-19 “no momento”. As crianças das creches assim como os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo regressam no próximo dia 15 às escolas, e o programa de rastreios laboratoriais para a SARS-Cov-2 prevê a realização de testes no reinicio das atividades presenciais.

Questionado sobre os prazos para o cumprimento deste plano, durante a conferência de imprensa de apresentação do plano de desconfinamento, António Costa disse apenas que seria gradual, acompanhando a reabertura. “Vamos aproveitar este regresso à escola para lançar um programa de testagem massiva, que está programado e que já foi anunciado, para poder detetar no momento em que as pessoas regressam aos estabelecimentos de ensino possíveis focos que existam de infeção”, disse.

No entanto, o primeiro-ministro acabou por não responder diretamente à pergunta da jornalista, que o questionava sobre como vai o Governo garantir que todos os docentes e não docentes são testados até ao regresso. O reinicio das atividades escolares presenciais, suspensas desde o final de janeiro, vai implicar a realização de um teste rápido de antigénio em amostras do trato respiratório superior (exsudado da oro/nasofaringe) a docentes e não docentes de todos os níveis de ensino - desde creches ao ensino secundário - assim como aos alunos do ensino secundário.

De acordo com o "Programa de Rastreios laboratoriais para a SARS-CoV-2 nas creches e estabelecimentos de educação e ensino" divulgado na segunda-feira, Depois do primeiro teste, será "adotada uma estratégia de rastreios periódicos, nos concelhos com uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 120/100.000 habitantes" através de testes rápidos de antigénio. Os estabelecimentos de ensino estão encerrados desde o final de janeiro devido ao agravamento da situação epidemiológica em Portugal. Cerca de 1,2 milhões de alunos, do primeiro ciclo ao secundário, retomaram as aulas em 8 de fevereiro, mas à distância.

As crianças da creche ao 1.º ciclo regressam à escola na segunda-feira, no mesmo dia em que reabrem também as Atividades de Tempos Livres (ATL) destinadas às crianças até ao 1.º ciclo. Só depois das férias da Páscoa regressam os restantes alunos, segundo o plano de desconfinamento hoje apresentado pelo primeiro-ministro, que explicou que este será um processo feito a "conta-gotas". Em 5 de abril voltam ao ensino presencial os cerca de 530 mil alunos do 2.º e 3.º ciclos, que voltam a ter também abertos os ATL´s. Os alunos do ensino secundário e do ensino superior só voltam a ter aulas presenciais em 19 de abril, anunciou António Costa.

Restaurantes só em abril

A reabertura da restauração vai arrancar no dia 5 de abril, iniciando-se pelas esplanadas e com o limite máximo de quatro pessoas, disse ainda o primeiro-ministro. Mais especificamente, “poderão reabrir ao público as esplanadas de restaurantes, cafés e pastelarias”, mas “não podendo ter mais de quatro pessoas em conjunto”.

A próxima etapa de reabertura da restauração está marcada para 19 de abril, dia a partir do qual a restauração passa a poder voltar a ter clientes no interior, com um máximo de quatro pessoas, enquanto nas esplanadas o limite aumenta para seis pessoas. Nestas duas fases, a restauração terá ainda de funcionar com restrições de horários, o que deixará de acontecer em 3 de maio, data a partir da qual o plano do Governo prevê que o número máximo de pessoas no interior dos restaurantes e pastelarias suba para seis e o das esplanadas para 10.

Ainda pode voltar tudo atrás

De qualquer forma, os planos e o conjunto de medidas do Governo podem ser revistas sempre que Portugal ultrapassar os “120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias” ou sempre que o índice de transmissibilidade ultrapasse o 1. António Costa salientou que este processo de reabertura será “gradual e está sujeito sempre a uma reavaliação quinzenal de acordo com a avaliação de risco” adotada.

“Essa avaliação de risco tem por base dois critérios fundamentais consensualizados entre os diferentes especialistas: por um lado, o número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias e, por por outro lado, a taxa de transmissibilidade, medida através do famoso Rt”. Assim, o chefe de Estado avisou que as medidas terão que ser revistas sempre que Portugal ultrapassar “o número de 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias ou sempre que o nível de transmissibilidade ultrapasse o 1”.

O plano em datas

A partir de 15 de Março pode abrir:

Creches, escolas primárias e ATL para as mesmas idades;

Missas, apesar das celebrações da Páscoa estarem suspensas;

Comércio ao postigo;

Cabeleireiros, manicures e similares;

Livrarias, Bibliotecas e arquivos;

Comércio automóvel;

Mediação mobiliária.

A partir de 5 de Abril pode abrir:

Escolas do 2.º e 3.º ciclo (e ATL para as mesmas idades);

Lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua;

Museus, monumentos, galerias de arte, palácios e similares;Equipamentos sociais na área da deficiência;

Feiras e mercados não alimentares;

Esplanadas (num máximo de quatro pessoas);

Modalidades desportivas de baixo risco;

Atividade física ao ar livre até quatro pessoas;

Ginásios sem aulas de grupo.

A partir de 19 de Abril pode abrir:

Ensino secundário e ensino superior;

Todas as lojas e centros comerciais;

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de quatro pessoas ou seis em esplanada), até às 22h (ou 13h aos fins-de-semana e feriados);

Cinemas, teatros, auditórios, salas de espectáculos;

Lojas de cidadão com atendimento presencial, mas com marcação;

Modalidades desportivas de médico risco;

Atividade física ao ar livre até seis pessoas;

Eventos exteriores com diminuição de lotação

;Casamentos e baptizados com 25% de lotação.

A partir de 3 de Maio podem abrir:

Restaurantes, cafés e pastelarias voltam a funcionar sem limite de horário (num máximo de seis pessoas ou dez em esplanadas);

Podem reabrir todos os ginásios e actividade física ao ar livre;

Podem ser retomadas todas as modalidades desportivas;

Grandes eventos exteriores;

Eventos interiores com diminuição de lotação (definida pela DGS);

Casamentos e baptizados com 50% de lotação.



