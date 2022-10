"(...) Está lá escrito, claro como a água: o Governo português, dos Açores e a DGS não cumpriram com a Constituição portuguesa."

Águas de bacalhau constitucional

Hugo GUEDES Mesmo no país onde ninguém assume erros ou responsabilidades, um governo que viola reiteradamente a Constituição deveria ser demitido por quem tem a obrigação de a defender

Foi ao chegar a Portugal para celebrar o Natal de 2020 que entendi em que se baseava a estratégia do Governo para conter a epidemia de covid-19: medidas de fachada. Poucos dias antes o Governo de Lisboa tinha decretado a obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR a quem pretendesse visitar o país, uma medida discriminatória claramente dirigida aos emigrantes que só desejavam ver finalmente os seus familiares após um ano duríssimo, e tinham agora um obstáculo adicional que podia chegar a custar 200 euros (no Reino Unido, por exemplo).

Nenhum outro país europeu, naquela altura, exigia tal coisa – a medida, tal como muitas outras tomadas, não parecia seguir muitos dos princípios que norteiam as melhores políticas públicas de combate à pandemia (para que conste: menor prejuízo; menor restrição ou coerção; reciprocidade; transparência; equidade; e evidência científica). Mas a talvez as autoridades portuguesas estivessem no topo do campeonato da precaução?

Nesse dia, após uma viagem de contorcionismos vários para evitar qualquer espécie de contacto humano a menos de 2 metros, incluindo não comer, beber ou falar, entrámos no terminal do aeroporto... onde imediatamente nos amontoaram a um canto como gado, comprimidos numa fila a 5 cm uns dos outros, respirando ar, suor e bactérias alheias. Aí esperámos quase uma hora enquanto um segurança fazia de conta que olhava para os nossos preciosos testes PCR.

O importante não era fazer algo para controlar o contágio – era sim PARECER que se fazia algo, e APARECER nas notícias internacionais sob luz favorável. Sem coincidência, os números de Janeiro 2021 foram terríveis; durante um curto período, Portugal foi mesmo o país com mais novos casos e óbitos por milhão de habitantes em todo o mundo.

A memória recuperou-me esta experiência sórdida ao ler a notícia deste fim-de-semana: Tribunal Constitucional declarou que durante a pandemia os direitos fundamentais dos cidadãos foram atropelados 23 vezes. Eu disse notícia? Em Portugal isto não passa de uma nota de pé-de-página, enterrada entre a ficha técnica e o sudoku. E no entanto, está lá escrito, claro como a água: o Governo português, o Governo regional dos Açores e a Direcção-Geral de Saúde não cumpriram com a Constituição portuguesa, lei fundamental do país.

Confinamentos obrigatórios para a população em geral muito para além dos exigidos pelos parceiros europeus. Aumento de penas e multas decretadas por um Governo que não tem competência para as fazer. "Isolamento profiláctico" abusivo que, para os juízes do TC, equivale a uma prisão domiciliária decretada de forma ilegal. "Está em causa a privação da liberdade, através do confinamento na habitação, de um grupo indeterminado à partida de pessoas", observaram os juízes, "com base em ordem administrativa e sem controlo judicial".

De tão despudoradamente certeiro, não resisto a citar o comentário de um leitor perante a notícia: "O Governo a violar a Constituição. O Presidente a fazer de conta que não via. E o Parlamento a assobiar para o lado. A Constituição em Portugal só serve quando dá jeito. Uma vergonha e um período negro para a democracia." O quadro fica completo com a demissão do Quarto Poder do seu papel crucial em investigar e denunciar, pois os media no país estão hoje totalmente domesticados.

É difícil traduzir para outra língua que "a culpa morre sempre solteira". Mais incompreensível ainda será dizer a alguém que vai ficar tudo em "waters of cod fish", ou até em "eaux de morue". E não é por acaso: é sim porque este conceito, este encolher de ombros resignado, é tão profunda e essencialmente lusitano que deveria ser elevado a Património da Humanidade juntamente com a Ribeira portuense ou o mosteiro de Alcobaça.

E, no entanto, mesmo no país onde ninguém assume erros ou responsabilidades, um governo que viola reiteradamente a Constituição deveria ser demitido por quem tem a obrigação de a defender, além do poder para tal: o presidente da República. Só que este, hipocondríaco e agradecido pelo apoio do partido do Governo à sua reeleição, nunca o fará. No máximo fará algum comentário do género... "é proibido... mas pode-se fazer".

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

