Centenas de jovens bloquearam na tarde de sexta-feira o trânsito na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, perto do Banco de Portugal. Esta ação de desobediência foi organizada pelo grupo Extinction Rebellion. Os manifestantes foram desalojados pela polícia de intervenção.

Greve pelo clima. Jovens portugueses cortam rua do Banco de Portugal (vídeo)

no dia em que milhares de portugueses saíram às ruas no âmbito da greve global climática. Os ativistas invadiram a via e montaram várias tendas que foram arrancadas à força pela polícia. Neste momento, a situação está mais calma com cerca de 150 jovens sentados no chão e outras 150 pessoas de pé. Segundo um dos ativistas disse ao Contacto, "a intenção não era bloquear o Banco, mas com esta ação simbólica de resistência pacífica pretendia-se ocupar a rua até serem desalojados pela polícia ou decidirem sair por decisão dos ativistas presentes".



Centenas de jovens tentaram neste final de tarde a bloquear a circulação no cruzamento da Rua de Angola com a Avenida Almirante Reis, num cenário de concentração ordeira em que não faltaram tendas de campismo montadas no meio da estrada e cartazes com dizeres contra o “colapso climático”, num protesto convocado pelo movimento Extinction Rebellion Portugal.



O comissário Serra, do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, disse à agência Lusa que “a situação está calma” e que a PSP está em negociações com os manifestantes para desimpedir a rua e permitir a circulação rodoviária, tendo para isso feito retirar algumas das tendas.

O comissário Serra adiantou que o direito à manifestação “não pode colidir” com o direito à circulação e que, como tal, estão a negociar com os manifestantes para irem para os passeios e desimpedirem a via.

No local, a garantir a segurança, estão agentes locais da PSP, do serviço da Intervenção Rápida, da Divisão de Trânsito e do Corpo de Intervenção.

Alguns dos manifestantes, na sua maioria jovens, entre os quais muitos estrangeiros, disseram à agência Lusa que pretendem passar ali a noite.

A polícia de intervenção já fez duas advertências aos manifestantes e afirma que intervirá para desalojar os ativistas.

Minutos depois a polícia começou a retirar os manifestantes.







Manifestações em 30 cidades de Portugal

Milhares de pessoas concentraram-se no Cais do Sodré, em Lisboa, num protesto em defesa do planeta, assumindo-se como sendo o “plano b” para resolver os problemas do mundo e acusando os decisores políticos terem falhado.

Lisboa é uma das 30 localidades portuguesas onde hoje se está a realizar mais uma manifestação no âmbito da greve climática global que está a acontecer em mais de 170 países.

Ao contrário das últimas duas greves que se realizaram em Portugal no passado ano letivo, a de hoje acontece poucos dias depois de ter arrancado o começo das aulas, o que dificultou a mobilização de estudantes, explicou Sinan Eden, um dos organizadores à Lusa. .



Apesar disso, os jovens continuam a ser a maioria no protesto em Lisboa, que arrancou cerca das 15:30 e que foi até à praça do Rossio, num cortejo que juntou jovens de várias idades, idosos, várias famílias, grupos de amigos, pais e filhos.

Em plena campanha eleitoral para as eleições legislativas de 06 de outubro, são também vários os candidatos que marcaram presença no protesto.

Com Lusa

