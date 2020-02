Organização que representa 140 mil estivadores em todo o mundo ameaça com ações em todo o mundo em solidariedade com a greve dos trabalhadores do Porto de Lisboa.

Portugal 3 min.

Greve em Lisboa pode levar à paralisação de outros portos no mundo

Bruno Amaral de Carvalho Organização que representa 140 mil estivadores em todo o mundo ameaça com ações em todo o mundo em solidariedade com a greve dos trabalhadores do Porto de Lisboa.

O Conselho Internacional de Trabalhadores Portuários (IDC, na sigla em inglês) enviou uma mensagem de apoio à greve parcial dos estivadores do Porto de Lisboa que está em curso desde a semana passada e que vai passar a paralisação total na próxima semana.

Na carta a que o Contacto teve acesso, a organização que junta estruturas sindicais que representam 140 mil estivadores em dezenas de países de todo o mundo sublinhou que "o Porto de Lisboa é emblemático no contexto portuário mundial. Pela sua dimensão histórica, pela sua posição estratégica entre a Europa, a África e a América".

Numa referência à luta dos estivadores de Lisboa, o IDC considerou que há um "assédio brutal e continuado por parte das empresas" e apontou o dedo ao grupo turco Yilport e aos grupos português ETE e espanhol ERSHIP não esquecendo de mencionar que estes trabalhadores "receberam o seu salário dos últimos 18 meses em 48 prestações, sendo que neste ano de 2020 ainda só receberam 390€ por todo o trabalho realizado". Uma realidade que representa um "desrespeito" para o IDC uma vez que "as empresas acumulam lucros significativos, de tal forma que o referido grupo Yilport anunciou o investimento de 122 milhões de euros, apenas num dos terminais portuários de Lisboa".

Greve. Estivadores de Lisboa com salários em atraso há mais de um ano Têm salários em atraso há 18 meses e famílias passam por dificuldades. Começaram uma greve com adesão total e empresa diz que tem problemas financeiros. Estivadores de Lisboa acusam-na de seguir uma estratégia encapotada para criar outra entidade com condições laborais piores.

O anúncio de insolvência da Associação de Empresas de Trabalho Portuário de Lisboa (A-ETPL) contrasta, de acordo com o IDC, com a notícia saída na imprensa portuguesa de que "Lisboa foi o porto que mais cresceu em termos absolutos, tendo atingido os 458,7 mil TEU, a unidade que mede o volume de um contentor, (mais 7,1% face a 2018)".

Nesse sentido, o IDC exige "que o governo português atue de imediato para repor a legalidade dos acordos em vigor e force os patrões portuários a pagarem os salários em atraso aos estivadores de Lisboa". A organização ameaça ainda responder com ações em todo o mundo e apelou aos estivadores "espalhados pelo mundo para que comecem desde já a planear ações de solidariedade" com Lisboa.

Como exemplo, o IDC recorda que levou a cabo campanhas internacionais para apoiar greves em Liverpool, nos portos espanhóis e também no "levantamento popular" que se verifica no Chile. Os estivadores do porto de Lisboa decidiram convocar na semana passada uma "greve total, de 9 a 30 de março", face à decisão das empresas de estiva de pedirem a insolvência da A-ETPL, Associação - Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa.

"As empresas de estiva colocaram a A-ETPL à beira da insolvência através de um processo de gestão danosa. E o tarifário aplicado pela A-ETPL às empresas de estiva, pela cedência de estivadores para a movimentação de cargas, não é atualizado há 26 anos, período em houve uma inflação superior a 65%", afirmou então António Mariano, presidente do Sindicato dos Estivadores e Atividades Logísticas à Lusa. Os estivadores de Lisboa acusam-na de seguir uma estratégia encapotada para promover outra entidade com condições laborais piores.



Ainda à Lusa, Diogo Marecos, da A-ETPL, reiterou que tem uma estrutura de custos que já não comporta longos períodos de inatividade, como tem acontecido nos últimos anos devido a "greves sucessivas", que têm tido como consequência a perda de vários armadores/linhas de navegação, por falta de confiança no porto de Lisboa.



O Contacto sabe que, de acordo com a legislação, cabe à Administração do Porto de Lisboa, tutelada pelo governo português, fiscalizar a gestão da A-ETPL. Este jornal enviou perguntas ao Ministério das Infraestruturas sem obter qualquer resposta até ao momento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.