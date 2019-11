A ativista sueca é uma das oradoras da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações do Clima em Madrid. Os deputados portugueses convidaram-na a fazer um desvio à Assembleia da República.

Greta Thunberg convidada a discursar no Parlamento português

A ativista sueca é uma das oradoras da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações do Clima em Madrid. Os deputados portugueses convidaram-na a fazer um desvio à Assembleia da República.

A proposta foi aprovada por unanimidade na comissão parlamentar de Ambiente, Energia e do Ordenamento do Território, sendo o jornal Público. Os deputados querem ouvir a jovem sueca de 12 anos no Parlamento. A ideia foi do bloquista que preside a comissão, José Maria Cardoso e teve o voto favorável do PS, PSD, PCP, os Verdes e da única deputado do Livre Joacine Katar Moreira.

O convite só vai ser feito mediante a aprovação do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. A ideia é que Greta Thunberg faça um desvio a Lisboa depois da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações do Clima em Madrid, no início de Dezembro.

Ao Público, José Maria Cardoso, que se estreia no parlamento, explica que o convite se deve ao "reconhecimento do trabalho muito válido de alerta e sensibilização". Acrescenta que "todos os passos que sejam dados são sempre importantes. Cada vez mais é preciso agir. Há uma necessidade tremenda de sensibilizar, de criar condições e medidas concretas para que possa haver uma mudança de paradigma em direcção a um desenvolvimento sustentável".

Greta também foi convidada a juntar-se ao jovens que há cerca de um mês deram corpo à Greve Climática Estudantil em Portugal. Numa carta aberta, os jovens aproveitaram para alertar o governo e os demais partidos para o perigo das decisões que têm na agenda tais como a construção de um novo aeroporto no Montijo, numa altura em que os cientistas alertam que em 2050 as emissões associadas a essa estrutura serão já 10% do total nacional (um milhão de toneladas de CO2) ou o desaparecimento de árvores no Sul do país devido às alterações climáticas.