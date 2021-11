A mãe da criança é também uma conhecida estilista britânica, atualmente a viver em Lisboa. Casal separou-se em julho e o pai não entregou o filho no dia 1 de novembro. Corpos foram encontrados no domingo.

Portugal 3 min.

Crime

Grândola. Famoso designer alemão terá matado o filho de três anos e cometido suicídio

Paula DE FREITAS FERREIRA A mãe da criança é também uma conhecida estilista britânica, atualmente a viver em Lisboa. Casal separou-se em julho e o pai não entregou o filho no dia 1 de novembro. Corpos foram encontrados no domingo.

Phoebe Arnold não esperou nem um minuto para contactar a GNR de Grândola quando percebeu que o ex-companheiro, o conhecido designer alemão Clemens Weisshaar, não iria entregar o filho de ambos após o fim de semana, tal como tinham combinado. O pai fora buscar o pequeno Tasso, de três anos, a Lisboa, e prometera a Phoebe que o entregaria no dia 1 de novembro, durante a tarde.

“Durante o feriado, trocaram mensagens por telemóvel e a mãe percebeu que o pai não o iria entregar. Contactou imediatamente a GNR a dar conta do suposto desaparecimento de ambos”, descreve, ao Contacto, o coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Setúbal, João Bugia. O desfecho não poderia ser mais trágico.

No domingo de manhã, um caçador contactou as autoridades a dizer que tinha encontrado uma carrinha carbonizada no meio do campo, em Santa Margarida da Serra, uma pequena freguesia do concelho de Grândola. Quando os agentes chegaram ao local encontraram o cadáver de Tasso no interior do veículo e, a cerca de 150 metros da viatura, o corpo do pai. Terá cometido suicídio com um único tiro apontado à cabeça.

“Estamos à espera do resultado da autópsia à criança, mas tudo indica que o pai terá matado o filho e a seguir cometeu suicídio”, explica João Bugia, que diz ser do conhecimento da polícia a relação conturbada que o ex-casal mantinha.

De acordo com os media britânicos, esta seria a primeira vez que o pai passava um fim de semana com o filho, após a separação do casal, em julho. Phoebe, que se tinha mudado pata Portugal com Weisshaar, no ano passado, chegara a viver em Grândola, precisamente em Santa Margarida da Serra, onde o designer alemão vivia e tinha um atelier. Após terem terminado a relação, Phoebe mudou-se com Tasso para Lisboa.

Phoebe Arnold é uma estilista britânica que tem entre as suas clientes a cantora e atriz Paloma Faith. Foto: Facebook

Caso de homicídio seguido de suicídio noticiado em toda a Europa

No domingo, dia em que os corpos de pai e filho foram encontrados, a estilista britânica estava em Grândola. Desde que comunicara o desaparecimento do ex-companheiro e do filho à GNR, as autoridades locais, garante o coordenador da PJ, “fizeram tudo o que poderiam fazer para os encontrar. Ninguém esperava que o pai chegasse a este limite”, desabafou o coordenador da PJ. Desconhece, no entanto, se existiam ameaças anteriores que pudessem antever a tragédia. Desconhece-se também quando é que as mortes terão ocorrido, mas é provável que o homicídio e o suicídio tenham acontecido há pelo menos três dias.

Clemens Weisshaar, de 44 anos, e Phoebe Arnold, uma estilista britânica que tem entre as suas clientes a cantora e atriz Paloma Faith, tinham uma relação desde 2016, de acordo com as publicações que foram fazendo nas redes sociais. Segundo a imprensa do Reino Unido, viveram juntos em Nova Iorque – Weisshaar expôs alguns dos seus trabalhos no Museu de Arte Moderna da cidade -, na Alemanha, de onde o designer era natural, e em Portugal. Após a separação, a custódia inicial de Tasso foi concedida a Phoebe Arnold.

Tasso tinha três anos. O corpo do menino foi encontrado dentro de uma viatura carbonizada, em Grândola. Foto: DR

A notícia do alegado homicídio de Tasso seguido do suicídio de Weisshaar está a ser noticiado em toda a Europa, onde o designer e a estilista eram bastante conhecidos. Em Santa Margarida da Serra, onde vivia Clemens Weisshaar e onde os corpos de pai e filho foram encontrados, a comunidade está em choque.

“Ele parecia uma pessoa normal. O menino e a mãe também já aqui tinham estado antes. Nunca notei nada fora do comum”, disse Dulce Ermida, proprietária da Taberna dos Mosqueirões, um restaurante da zona, ao Daily Mail. 'Sabíamos que o pai e o filho estavam desaparecidos desde segunda-feira, mas pensávamos que ele tivesse ido para a Alemanha com o filho. Nem por um momento pensámos que as coisas terminassem desta maneira terrível”, disse Dulce Ermida, que confessou ainda estar “perturbada” com a notícia da morte dos dois.

Quem era Clemens Weisshaar, o famoso designer alemão?

Nascido em Munique, na Alemanha, estudou numa universidade de Arte e Design, em Londres. Fundou o seu primeiro estúdio de design no ano 2000 e dois anos depois inaugurou um novo atelier em parceria com o designer norte-americano Reed Kram. Alguns dos seus trabalhos foram expostos no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, no Centre Pompidou, em Paris, e na Fondazione Prada, em Milão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.