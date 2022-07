“A sorte desta aldeia [Reboredo] é estar muito emigrante aqui, se não estava desgraçada", contou Domingos Gregório a uma reportagem da Lusa.

Grande incêndio de Vila Pouca de Aguiar foi combatido com ajuda de emigrantes

Emigrantes de férias na aldeia de Reboredo uniram-se a outros populares e muniram-se de giestas, sachos ou foices para ajudar a combater o incêndio que desde quarta-feira lavra em Vila Pouca de Aguiar e que só hoje deverá ficar completamente dominado.

O emigrante Hermínio Alves chegou a Reboredo na semana passada e este foi já o segundo fogo que ajudou a combater neste concelho do distrito de Vila Real, relatando, por isso, “dias difíceis”.

“No incêndio do outro lado andei toda a noite. Éramos 12 pessoas daqui da aldeia a combatermos o fogo sozinhos e, agora, vem o segundo para limpar o resto que ficou”, afirmou à agência Lusa o emigrante que na mão carregava “um batedor” feito por si e que já estava "todo queimado”.

O incêndio “do outro lado” foi o de Murça, que deflagrou no dia 17 de julho, e depois se alastrou aos concelhos vizinhos de Vila Pouca de Aguiar e de Valpaços. Na quarta-feira, um outro fogo teve início em zona pinhal de Filhagosa e Revel, avançando, ontem, para Reboredo.

Hermínio Alves estava no quintal de uma casa de um vizinho, a última do fundo da aldeia. Ao lado há mato e floresta. “Defendemos onde arde e onde podemos ser úteis”, frisou.

O fogo, contou, aproximou-se do fundo da aldeia, mas também do cimo.

Domingos Gregório também estava ali posicionando para ajudar a combater as chamas e trazia na mão uma foice para cortar o mato. “A sorte desta aldeia é estar muito emigrante aqui, se não estava desgraçada. As pessoas juntam-se aqui para ajudar”, frisou.

Domingos Gregório disse estar assustado. “Não conseguimos dormir. Tenho 58 anos e nunca vi uma coisa destas”, contou, referindo que já contabilizava prejuízos com este incêndio, como castanheiros e pinheiros.

Também um outro emigrante que não quis dizer o nome disse “nunca” ter visto um fogo tão forte como este. Chegou no sábado e as férias estão, para já, a ser passadas no combate ao fogo.

“A gente pensa que vem para correr as festas e é para isto”, frisou, explicando que tem uma giesta para apagar as chamas. “Já a usei ali à roda de uma casa”, referiu.

O comandante distrital de operações de socorro de Vila Real (CODIS) disse, esta sexta-feira, que entre 90 a 95% do perímetro do incêndio que deflagrou quarta-feira, em Vila Pouca de Aguiar, já se encontra em fase de consolidação e vigilância.

“Podemos considerar grande parte do perímetro em consolidação, salvo dois ou três pequenos reacendimentos que estão a ser trabalhados com o apoio importante dos meios aéreos e que consideramos que estão a ceder favoravelmente aos meios”, afirmou Miguel Fonseca.

O responsável acrescentou estar “com boas expectativas para o período da tarde”, até porque, apesar da subida da temperatura, o vento vai-se manter com a mesma intensidade e com a mesma direção, até cerca das 18h, o que permite “dar algum conforto no planeamento”.

