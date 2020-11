Uma enfermeira com um taco de basebol desfere um golpe num desenho que simboliza o coronavírus. É este o mural que o artista português Mr. Dheo pintou numa parede em Vila Nova de Gaia para dar visibilidade aos profissionais de saúde.

Graffiti em Gaia homenageia enfermeiros que combatem pandemia

Em entrevista ao Jornal de Notícias, o artista afirmou que se trata de uma forma de "homenageá-los", mas também um alerta para o "problema" das suas condições de trabalho e dos salários.



A imagem que já tem quase 14 mil 'gostos' no Instagram recebe o título de "Anjos na terra" refere o número de casos e óbitos mas também a remuneração de um enfermeiro à hora: 7 euros.

É precisamente uma enfermeira que o graffiti retrata. Chama-se Sofia e trabalha no Hospital de S. João, no Porto, pode ler-se na descrição. "Foi infetada em março com a covid-19 não num restaurante ou num bar, não num convívio com amigos ou num evento cultural ou desportivo, mas a exercer as suas funções". Sem ter "a sorte de ser assintomática, esteve infetada dois meses e enfrentou semanas longas e duras de recuperação das suas totais capacidades", descreveu Mr. Dheo.

Agora, Sofia está "nas unidades de doentes com covid-19 e de medicina, mas vestida com uma farda azul, novamente do lado de quem cuida e ajuda o próximo tantas vezes no limite da exaustão, tantas vezes prescindindo de coisas básicas que nós - do lado de cá - damos todos os dias como garantidas. A enfermeira Sofia, como tantas outras Sofias, fará - só este mês e entre outros - sete turnos de 18 horas seguidas. Ganha 7€ à hora", denuncia Mr. Dheo, terminando a mensagem com uma "sincera homenagem" aos profissionais de saúde: "Obrigado enfermeira Sofia, obrigado a todas as Sofias".

Em entrevista ao JN, o artista destapou um pouco mais o objetivo da obra, que mais do que uma homenagem deve servir também como uma "reflexão" sobre as condições atuais dos médicos e enfermeiros que enfrentam a pandemia. "Lido de perto com profissionais de saúde e isso dá-me uma perspetiva mais clara quer da realidade que todos vivemos quer daquilo que eles vivem diariamente a vários níveis. Achei que faria sentido homenageá-los, numa fase extremamente complicada em que muitos de nós acabamos por depender deles direta ou indiretamente", explicou Mr. Dheo, alertando para o facto de ser "necessário" refletir sobre as "suas condições de trabalho, sobre a forma como muitas vezes são tratados, sobre os seus salários, sobre a sua verdadeira importância".

"Este trabalho foi a minha forma de procurar dar-lhes o reconhecimento que eles merecem mas também de alertar para esta problemática. Foi o meu "muito obrigado" da melhor forma que o sei fazer", revelou o artista ao JN.

