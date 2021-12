Portugal tem agora 38 casos confirmados da nova variante do coronavírus.

Portugal 3 min.

DGS

Graça Freitas. "Omicron não será mais grave do que as outras variantes"

Ana Patrícia CARDOSO Portugal tem agora 38 casos confirmados da nova variante do coronavírus.

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou esta sexta-feira em conferência de imprensa que a vacinação de crianças em Portugal vai avançar já na próxima semana e aproveitou a ocasião para desdramatizar a existência de uma nova variante, a Omicron, que surgiu em novembro na África Austral e está agora presente em 57 países.

Segundo Grança Freitas, a Omicron "transmite-se bastante bem e também se transmitirá entre crianças. Mas não há ainda evidências de que tenha um impacto em termos de gravidade". Não há registos de mortes no mundo causadas pela nova estirpe.

Apesar de ainda não se saber qual a sua capacidade de transmissão, a responsável considerou que "tudo aponta que não vá ser uma variante com um grande grau de virulência".

Por enquanto, ainda é cedo para especular. "Aguardamos evidência científica mais robusta. Para já temos 38 casos e duas situações de suspeição, numa criança e um jovem", disse. No entanto, "tudo aponta que não vá ser uma variante com um grande grau de virulência", garantiu a responsável da DGS.

Mais contagiosa e menos grave

A posição da DGS vai ao encontro do que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinha avançado. Segundo investigadores da OMS, esta variante não "parece ser pior" do que outras estirpes do coronavírus, embora admitam que são necessários mais estudos para apurar a sua severidade.

Num momento em que dezenas de países estão a reforçar as medidas de restrição devido à Omicron, a OMS estima que, apesar de esta variante ser "provavelmente" mais transmissível do que outras, "os primeiros dados não apontam para que seja mais severa". "Aliás, tudo indica que terá menos gravidade".

Também o investigador norte-americano Anthony Fauci já tinha defendido que a Omicron não era mais perigosa do que a Delta, embora seja mais contagiosa.

O responsável pelo programa de emergências sanitárias das Nações Unidas, Michael Ryan, disse à agência France Press, que está convencido que as vacinas disponíveis são eficazes para enfrentar esta nova variante: "Espero realmente que as vacinas que temos atualmente sejam eficazes contra doença grave e internamentos. Claro que temos de medir e de confirmar se há alguma falha nessa proteção, mas espero que proteja. Por isso a vacinação é tão importante, é a melhor arma que temos."

"As regras do jogo não mudaram, mantêm-se as mesmas"

Michael Ryan afirmou que é necessário combater uma pandemia que se desdobra em múltiplas variantes, mas "as regras do jogo não mudaram, mantêm-se as mesmas". O especialista deixa também um conselho aos que têm de decidir a cada momento as medidas a tomar para combater o coronavírus. "Se for preciso ter razão para agir, então vamos perder esta guerra. Em emergências de saúde pública, a perfeição é inimiga do bom."

"A velocidade é mais importante do que a perfeição. O problema da sociedade de hoje é que todos têm medo de errar, medo das consequências, mas o erro maior é não agir e ficar paralisado pelo medo." "Não há razão para duvidar" de que as vacinas atuais protegem os doentes infetados com Omicron contra formas graves de covid-19. Michael Ryan garantiu que "temos vacinas muito eficazes que se mostram potentes contra todas as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e hospitalização, e não há razão para acreditar que não seja o caso" com a Omicron" disse.





















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.