Entre os dois países "o que falta são as relações económicas", afirmou em declarações aos jornalistas o Grão-Duque Henri. "Temos que apoiar os esforços para desenvolver esses laços", afirmou no balanço desta segunda visita de Estado a Portugal. Na memória leva uma cidade "onde é bom viver".

Visita a Portugal

Grão-duque diz que "acolhimento dos portugueses foi extraordinário"

Depois de dois dias de visita de Estado a Portugal, o Grão-Duque Henri afirma que "o acolhimento foi extraordinário".

Como se sentiu acolhido em Portugal?

O acolhimento foi extremamente caloroso. Posso dizer que eu e a Grão-duquesa sentimo-nos muito felizes de voltar a Portugal, porque uma segunda visita de Estado é um facto excecional. O acolhimento foi extraordinário.

Atualmente, como estão as relações entre o Luxemburgo e Portugal?

As relações são muito boas. Não as podemos classificar de outra forma. O que falta são as relações económicas entre o Luxemburgo e Portugal e é nesse campo que necessitamos apoiar os esforços para desenvolver esses laços.

No seu discurso quando recebeu o doutoramento honoris causa na Universidade Nova de Lisboa falou dos desafios do vivermos juntos e de construção de uma sociedade multicultural. Que desafios são esses?

Não falei apenas da comunidade portuguesa. Falei em geral da integração porque é um tema muito importante para mim: de juntarmos todos num território relativamente pequeno e "vivermos juntos" é muito importante. Para que todas essas culturas e todas essas pessoas do mundo inteiro possam sentir-se em sua casa casa, mantendo a sua própria cultura e as suas especificidades de língua e de hábitos.



O que achou de Lisboa?

Lisboa é uma cidade absolutamente maravilhosa. Faz-nos pensar um pouco em São Francisco com o elétrico em que viajamos ontem. Os edifícios magníficos da Renascença...

A viagem do Grão-Duque no elétrico 28 O casal grão-ducal percorreu a Rua Augusta, em Lisboa, onde apanhou o elétrico 28 para uma viagem até ao miradouro de Santa Luzia.

É uma cidade esplêndida, sobre o Tejo, com a proximidade do mar. Uma cidade em que é bom viver e por isso há tantas pessoas que agora se estão a instalar em Lisboa.





