O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, confirmou ter contactado as paralmentares e remeteu outros esclarecimentos para o Ministério da Administração Interna.

Governo quer que deputadas ameaçadas tenham proteção policial

Redação O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, confirmou ter contactado as paralmentares e remeteu outros esclarecimentos para o Ministério da Administração Interna.

O Governo contactou as deputadas visadas nos emails de ameaça neonazis. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, confirmou ao jornal Público, que foi "intermediário" na oferta de segurança da PSP a estas parlamentares. Duarte Cordeiro remeteu mais esclarecimentos para o Ministério da Administração Interna.

Ameaças graves

A análise da ameaça do email é realizada pelo Serviço de Informações e de Segurança (SIS) e, conforme as conclusões, as autoridades podem sugerir ou não protecção policial especial. Contactada, pelo Público, sobre a oferta de protecção policial, fonte oficial da PSP limitou-se a dizer que a instituição “mantinha reserva” sobre o assunto.

“É uma situação muito grave que tem de merecer da parte das autoridades uma resposta adequada e nunca pode ser tratada como histeria”, disse diário lisboeta Alexandre Guerreiro, analista de justiça e segurança e ex-elemento da secreta portuguesa Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED). “O grave no meio de tudo isto é a imprevisibilidade com que os visados se vão debater no dia-a-dia, porque não sabem se vão ser atacados hoje ou daqui a um mês, circunstância que lhes tira o sossego e limita a actividade política.”

Casos de violência

A 2 de junho de 2019 em Kassel na Alemanha, um neonazi matou um autarca germânico, defensor de políticas pró-refugiados. Segundo o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, o neonazi Stephan Ernst – que já contava com antecedentes criminais – justificou o homicídio face às políticas a favor dos refugiados defendidas pelo autarca alemão.

Em 2016 no Reino Unido. A deputada trabalhista Helen Joanne Cox foi assassinada por um homem bem integrado no circuito da extrema-direita, ao ponto de ter feito num comício a segurança pessoal de uma das figuras mais conhecidas desse quadrante político no país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.