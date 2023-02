Uma das medidas anunciadas por António Costa após o Conselho de Ministros exclusivamente dedicado à habitação.

Habitação

Governo português vai deixar de conceder vistos ‘gold’

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que, no âmbito de medidas para combater a especulação imobiliária, o Governo vai deixar de conceder vistos ‘gold’.



Em declarações aos jornalistas no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, após um Conselho de Ministros exclusivamente dedicado à habitação, António Costa anunciou que o Governo vai eliminar a “concessão de novos vistos ‘gold’”.

“Quantos aos vistos ‘gold’ já concedidos, (…) só haverá lugar à renovação se forem habitação própria e permanente do proprietário e do seu descendente, ou se for colocado o imóvel duradouramente no mercado de arrendamento”, anunciou o primeiro-ministro.

