Relatório da Comissão Técnica Independente sobre o fogo de 15 de outubro, entregue ao presidente da Assembleia da República, refere-se a "sete pedidos entre março e outubro do ano passado". EDP acusada de "comportamento negligente" que terá originado um dos maiores incêndios.

Governo português rejeitou pedidos de reforço de meios da Proteção Civil

Relatório da Comissão Técnica Independente sobre o fogo de 15 de outubro, entregue ao presidente da Assembleia da República, refere-se a "sete pedidos entre março e outubro do ano passado". EDP acusada de "comportamento negligente" que terá originado um dos maiores incêndios.

O Relatório da Comissão Independente sobre os incêndios em Portugal no ano passado deixa críticas ao Governo, indica que foram rejeitados, "total ou parcialmente, sete pedidos de reforço de meios apresentados pela Proteção Civil entre março e outubro". Por outro lado, a EDP é acusada de "comportamento negligente" que terá estado na origem de um dos maiores fogos de 2017.

Sob a coordenação de João Guerreiro, uma equipa com 12 especialistas pronunciou-se sobre os acontecimentos de 2017, indicando que, duas semanas antes de um sinistro que causou 48 vítimas, a Proteção Civil "pediu autorização para reforço de meios entre 1 e 15 de outubro". Na altura, "105 equipas para a luta contra os incêndios foram solicitadas, mas o Governo apenas autorizou 50".

Outros pedidos, relativos a aviões e mais bombeiros em diversas ocasiões, receberam resposta negativa do Executivo de António Costa. De acordo com o documento da Comissão, só o pedido apresentado a 9 de outubro para o período compreendido entre 10 e 31 desse mês teve resposta positiva, mas "com restrições".

Só depois do maior incêndio da Europa, a 15 de outubro, o Governo alterou o posicionamento, autorizando a disponibilização de novos meios.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.