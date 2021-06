Estamos a meio da legislatura e em ano de eleições que, apesar de serem autárquicas, reflectem sempre o sentimento do eleitorado.

Opinião Portugal 2 min.

Governo português

Refrescar a equipa

Sérgio FERREIRA BORGES Estamos a meio da legislatura e em ano de eleições que, apesar de serem autárquicas, reflectem sempre o sentimento do eleitorado.

Há uma sugestão que, geralmente, põe os cabelos em pé a qualquer Primeiro-Ministro: o governo precisa urgentemente de uma remodelação.

No passado, enfureci Cavaco Silva quando fiz uma notícia sobre uma remodelação iminente, num governo chefiado por ele. Um dos seus assessores veio falar comigo, para me dizer que, depois daquela notícia, a remodelação tinha de ser adiada e alguns nomes alterados. Porquê? - perguntei. “Porque o Primeiro-Ministro acha que é ele que deve fazer a remodelação, não admitindo que sejam os jornais a fazê-la”, respondeu-me. No dia seguinte, um escândalo envolvendo um ministro acabou por precipitar os acontecimentos e a remodelação concretizou-se mesmo.

António Costa não sofre do mesmo grau de teimosia que afectava Cavaco. Apesar de não ser tão obstinado, Costa também não deve gostar que os jornais antecipem aquilo que, em cada dia, vai parecendo mais óbvio.

Eduardo Cabrita (…) deve ser o primeiro nome a dispensar. É mesmo o único consenso que ele consegue gerar.

Estamos a meio da legislatura e em ano de eleições que, apesar de serem autárquicas, reflectem sempre o sentimento do eleitorado, em relação ao governo. Por isso, é o momento ideal para refrescar a equipa e apresentar novas caras que recuperem a confiança popular.

Eduardo Cabrita, obviamente, deve ser o primeiro nome a dispensar. É mesmo o único consenso que ele consegue gerar, à volta do seu nome. Tem associado asneiras a azares, provocando um desgaste imenso no governo e na sua própria imagem. Reduziu o número de aparições públicas, para se poupar. E mesmo quando sai do gabinete, evita os jornalistas e esquiva-se a declarações.

Com ele, podiam ir também Santos Silva, o titular dos Negócios Estrangeiros e Graça Fonseca, a ministra da Cultura. Nem um, nem outra, fizeram qualquer coisa que se visse, a não ser disparates. Assim como, nenhum deles tem a menor vocação, para as funções que Costa lhes confiou e já caíram no mais absoluto descrédito, junto das “corporações” com quem trabalham. A ministra da Cultura ainda pode evocar o facto de não ter o dinheiro de que precisa, para acorrer às aflições dos agentes culturais, o que é uma verdade. Mas também não tem o discurso que transmita confiança a alguém.

Diferente é o caso de Pedro Nuno Santos. Tem a tutela da TAP que, diariamente, transforma propostas de solução em agravamentos da crise. A isto juntou a controversa nomeação de Ana Paula Vitorino, para a regulação dos transportes. Mas tem um peso político diferente dos outros. Além disso, mal se compreendia que saísse do Governo, com a TAP em agonia. Há ainda o caso de Marta Temido de quem se diz estar cansada e desejosa de uma demissão.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.