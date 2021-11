O salário mínimo em Portugal é atualmente de 665 euros.

Concertação Social

Governo português propõe aumento do salário mínimo para 705 euros em 2022

Lusa

O Governo luso apresentou esta terça-feira aos parceiros sociais uma proposta de aumento do salário mínimo nacional de 40 euros, para 705 euros, no próximo ano, segundo um documento distribuído na Concertação Social.

"Para 2022, o Governo apresentou aos parceiros sociais uma proposta de aumento da RMMG [Remuneração Mínima Mensal Garantida] para 705 euros", pode ler-se no documento apresentado aos parceiros sociais.

O valor já tinha sido sinalizado pelo executivo e foi proposto esta terça formalmente às confederações patronais e centrais sindicais com assento na Concertação Social.

"Com o aumento da RMMG para este valor atinge-se, em 2022, uma subida de 200 euros desde 2015, ou de 39,6% - o equivalente a 2.800 euros anuais, que compara com um aumento de apenas 20 euros no ciclo no ciclo governativo anterior", destaca o Governo.

