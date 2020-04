Câmaras contestam e furam proibição. Controlo da informação repete-se por vários países.

Governo português proíbe autarquias de divulgarem dados locais

Esta sexta-feira, 10 de abril, o governo português proibiu que os delegados de saúde pública de cada câmara municipal divulguem diariamente a estatística local dos casos de infetados e mortos por covid-19, defendendo a centralização desses dados nos boletins disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Várias autarquias contestam a decisão e já fizeram saber que não a vão respeitar.

A Câmara Municipal de Espinho avisou que não vai prescindir do direito de informar diariamente a população sobre a evolução epidemiológica local da pandemia da covid-19, apesar das instruções em contrário do Ministério da Saúde.

Uma das razões para a contestação às ordens da tutela é o desfasamento temporal entre os dados veiculados pela DGS e os dados relatados pelas autarquias. No que se refere às estatísticas concelhias, no boletim da DGS, apenas são divulgadas as notificações clínicas colocadas no sistema SINAVE, correspondentes a 78% dos casos confirmados.

As câmaras contestam, por isso, a regra que os obriga a ficarem dependentes da informação disponibilizada pelo organismo para informarem a população local.

No caso concreto de Espinho, por exemplo, a Comissão Municipal de Proteção Civil, dirigida por inerência do cargo pelo presidente da Câmara, indicava na sexta-feira à noite 48 casos de infeção por covid-19 no concelho, enquanto a DGS se ficava pelos 37, aponta a agência Lusa.

Por isso que Joaquim Pinto Moreira, presidente do munícpio e proteção civil local, referiu que a "Comissão Municipal de Espinho não abdicará desse direito [de divulgação dos dados locais] e dá conta pública da sua estupefação, indo naturalmente interpelar o Ministério da Saúde e o Ministério da Administração Interna sobre este assunto".

Médicos proibidos de falar

Vários países têm vindo impor uma espécie de "lei da rolha"aos seus profissionais de saúde, que estão impedidos de falar sobre a falta de condições e de material para fazer face ao coronavírus.

Além dos casos dos médicos chineses que falaram sobre o vírus, antes de as autoridades chineses confirmarem a sua existência e que foram penalizados por isso, também nos países da Europa e EUA se tem assistido a um controlo de informação.

A abarrotarem de doentes e sem condições materiais e humanas para tratarem o crescente número de pacientes com covid-19, muitos profissionais de saúde têm feito chegar as suas queixas através dos meios de comunicação e das redes sociais.

No Reino Unido, noticiou esta quinta-feira, 9 de abril, o The Guardian, os profissionais do sistema nacional de saúde estão proibidos de falar publicamente sobre o coronavírus, sob pena de serem alvo de sanções disciplinares.

Também a imprensa americana denunciou que os grandes hospitais dos país estavam a ameaçar de despedimento médicos e enfermeiros que denunciassem problemas relacionados com o combate à doença, como a falta de equipamentos de proteção individual. O que veio a acontecer com um médico, membro do Colégio Americano de Médicos de Urgência, depois de ter criticado publicamente a insuficiência de meios logísticos para proteger os profissionais de saúde contra o vírus.

