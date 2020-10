O executivo português pretende ainda apoiar o “regresso de portugueses e lusodescendentes ao território nacional”.

Governo português lança Estatuto de Investidor da Diáspora

“Apoiar as exportações e a internacionalização das empresas nacionais através da diáspora” é um dos objetivos do programa que acaba de ser lançado pelo Governo português. O Programa Nacional de Apoio ao investimento da Diáspora (PNAID) tem também como objetivo promover o “investimento das diáspora em especial no interior” do país.



O plano tem dois destinatários principais: “emigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram investir e alargar a sua atividade económica em Portugal” e “empresas nacionais que pretendam exportar ou internacionalizar os seus negócios através da diáspora”.

Para isso pretende-se fazer da diáspora “um fator de promoção e internacionalização do Portugal e de diversificação de mercados dos diversos setores da economia portuguesa”.





