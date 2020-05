O ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado garantindo que os emigrantes poderão visitar Portugal nas férias.

Governo português desmente notícia de proibição de emigrantes visitarem Portugal no verão

Madalena QUEIRÓS O ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado garantindo que os emigrantes poderão visitar Portugal nas férias.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros considera infundadas notícias recentes relacionadas com proibições ou limitações à vinda de emigrantes no Verão, em particular para quem reside na Europa". O ministério dos Negócios Estrangeiros, numa nota emitida esta sexta-feira garante que "o objetivo do governo é que os emigrantes possam vir a Portugal no Verão para reencontrar as suas famílias e, como sempre têm feito, para apoiar na recuperação da economia".

"No caso particular dos portugueses emigrados em países europeus, importa recordar que o espaço aéreo dentro da Europa permanece aberto, sendo expectável o gradual reforço das ligações aéreas no continente", assegura o governo português. Para além disso "o Governo está a trabalhar para assegurar que, em qualquer cenário de evolução da situação na fronteira terrestre, venha a ser possível aos portugueses residentes no estrangeiro e com outra residência ou familiares em Portugal deslocarem-se ao nosso país no período de férias de Verão".

