Garantia foi dada pelo secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales, esta segunda-feira, mas sindicatos alertam que metade dos professores ainda não levou dose de reforço e pedem rapidez.

Covid-19

Governo português descarta novo adiamento das aulas. Escolas reabrem a 10 de janeiro

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, afirmou, esta segunda-feira, que as aulas vão ser retomadas a 10 de janeiro, afastando a hipótese de serem adiadas devido ao aumento de casos de covid-19.

“Penso que essa medida [adiamento] não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças”, afirmou o governante, em Coimbra.

O secretário de Estado respondia a questões dos jornalistas à margem da cerimónia de receção aos médicos internos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), tendo considerado que o ensino presencial “é fundamental para as crianças”.

Sindicatos criticam falta de dose de reforço nos professores

A Fenprof - plataforma sindical de professores - lamenta que metade dos docentes continue sem a dose de reforço da vacina contra a covid-19, considerando que voltar a adiar a reabertura das escolas será sinónimo do “fracasso das decisões e medidas tomadas".



“Por força do envelhecimento da profissão docente, cerca de metade dos professores e educadores poderá já ter sido vacinada ou agendado a vacinação, porém, todos os outros continuam a aguardar”, refere a estrutura.

A Fenprof volta por isso a reivindicar que professores e restantes trabalhadores das escolas sejam chamados para a vacinação antes do início das aulas, que está marcado para 10 de janeiro.



