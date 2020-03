Governo português decide esta quarta-feira se fecha todas as escolas

Ministra portuguesa da Saúde anuncia que já há mais casos que vão ser divulgados num relatório no dia em que governo decide se fecha todas as escolas do país.

Ministra portuguesa da Saúde anuncia que já há mais casos que vão ser divulgados num relatório no dia em que governo decide se fecha todas as escolas do país.

No dia em que a ministra portuguesa da Saúde, Marta Temido, participa numa audição parlamentar sabe-se que um dos casos positivos se trata de uma aluna de Coruche, no Ribatejo, de acordo com o Observador. É uma jovem que tem 14 anos e frequenta o 9.º ano mas ainda não foi possível confirmar se é um dos novos casos anunciados pela ministra esta manhã na Assembleia da República ou um dos que haviam sido anunciados ontem.

Também segundo o Observador as associações de pais das escolas de Coruche já tomaram uma posição e exigem o fecho das escolas. “Perante a confirmação de um caso positivo de uma aluna da Escola Secundária de Coruche somos totalmente contra a continuação da frequência de alunos na escola. Sabemos que a direção do Agrupamento de Escolas de Coruche também partilha da nossa preocupação e opinião, mas é da responsabilidade da DGS a tomada de decisão sobre quais os procedimentos a tomar.” Numa publicação na sua página de Facebook, a associação de pais dá conta de que o delegado regional de saúde irá esta manhã visitar a escola.

Hoje, é também o dia em que o Conselho Nacional de Saúde Pública vai adotar uma decisão sobre o encerramento de todas as escolas em território nacional. Se concluírem nesse sentido, António Costa garantiu que vai aplicar “imediatamente” a medida. A decisão pode afetar 1,5 milhões de alunos. Para já, há 41 casos confirmados de infeção em Portugal e 83 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Pelo mundo, a epidemia já fez 4251 mortos e infectou mais de 118 mil pessoas.

