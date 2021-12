Filipe Antunes, de 33 anos, e Ângela Pinto, de 45, morreram num violento incêndio no seu apartamento em Villerupt, na véspera de Natal. Autoridades consulares estão a acompanhar o caso.

Governo português confirma morte de casal de emigrantes em incêndio em França

Filipe Antunes, de 33 anos, e Ângela Pinto, de 45, morreram num violento incêndio no seu apartamento em Villerupt, na véspera de Natal. Autoridades consulares estão a acompanhar o caso.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou, esta terça-feira, a morte de dois portugueses em França, na sequência de um incêndio em 24 de dezembro, e garantiu que o consulado de Portugal em Estrasburgo está a acompanhar o caso.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma e lamenta a morte de dois cidadãos nacionais num incêndio que deflagrou na sexta-feira, dia 24, num apartamento na cidade francesa de Villerupt", afirmou o MNE, em resposta a questões colocadas pela Lusa ao gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

Segundo o MNE, "o caso está a ser acompanhado pelo consulado geral de Portugal em Estrasburgo, que está em contacto com as autoridades francesas e com os familiares das vítimas".

Mas, até ao momento, não foi solicitado apoio ao posto consular, revelou.

Segundo noticiaram no domingo o Bom Dia e o Jornal do Luxemburgo, o incêndio causou a morte de um casal português, Filipe Antunes, de 33 anos, e Ângela Pinto, de 45, que viviam num dos apartamentos do prédio em Villerupt (Meurthe-et-Moselle) onde ocorreu o incêndio.

Filipe Antunes era natural de Guilhofrei, Vieira do Minho, e a companheira, Ângela Pinto, de Castro Marim, adiantou o Correio da Manhã, na edição desta terça-feira.

“Ainda não sabemos muito bem como tudo aconteceu, toda a família está muito abalada. Agora só queremos fazer o funeral”, afirmou ao jornal uma tia do emigrante falecido em França, que deixa uma filha menor.

Mais de 50 bombeiros estiveram envolvidos no combate às chamas, que, segundo aquelas publicações, começaram no primeiro andar do edifício, tendo-se propagado ao segundo andar, onde morariam os dois portugueses que foram encontrados já sem vida pelos bombeiros.

De acordo com a AFP, seis outras pessoas foram resgatadas, mas "apesar da rápida ação dos serviços de emergência, infelizmente não conseguimos chegar às pessoas do segundo andar", afirmou à agência francesa o Tenente-Coronel Bertrand Lepoutere, dos bombeiros da Meurthe-et-Moselle.

Uma testemunha do incêndio, que terá ajudado a socorrer algumas das pessoas que habitavam o edifício relata o que aconteceu noa sua página de Facebook e afirma que ouviu o casal português a pedir socorro mas que não foi possível resgatá-lo com vida devido às chamas que consumiam o prédio.

"Infelizmente para aquele homem e aquela mulher que pediam ajuda já era tarde demais", escreveu Anthony Amar, que relatou a dificuldade dos bombeiros em resgatar as pessoas e combater o incêndio, apesar dos esforços, e que filmou a violência do incêndio.

No incêndio, cujas causas ainda são desconhecidas, ficaram ainda feridos mais três moradores do prédio e um bombeiro, que foram hospitalizados.

Com Lusa

