Em causa estão as mortes de vários turistas americanos devido a causas ainda por esclarecer.

Governo português apela a ter cuidado máximo se for de férias para a República Dominicana

O Governo português alterou a informação no Portal das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) relativamente a visitas à República Dominicana, um dos destinos mais escolhidos para as férias de verão.

Os portugueses são dos que visitam com regularidade o país, de acordo com o Banco Central da República Dominicana. Só em 2018, cerca de 43 mil portugueses chegaram de avião, entre janeiro e dezembro, a esse país. Nos mês de agosto, foram mais de sete mil turistas vindos de Portugal. É um número considerável.

Por isso mesmo, o MNE alterou as recomendações em relação ao paraíso das Caraíbas, na semana passada, dia 18 de junho, quando voltaram a surgir notícias de que turistas de outra nacionalidade morreram no país.



Antes de viajar para qualquer lugar, consultar o Portugal das Comunidades Portuguesas da secretaria do MNE é uma das práticas recomendadas para se ter acesso a todo o tipo de informação importante no que concerne a segurança, saúde, vistos, política e costumes do país, moeda, vacinas, cuidados a ter, entre outros.

No site pode ler-se: "Nas últimas semanas tem havido muita repercussão na imprensa de notícias relativas à morte de um pequeno número de turistas na República Dominicana, país que recebe 6 milhões de visitantes por ano, sem que sejam registados incidentes de relevo. Tais notícias têm criado certo alarmismo, particularmente dada a nacionalidade das vítimas, não sendo ainda completamente claro o motivo dos óbitos, que poderão estar relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas contrafeitas. " O Governo avisa ainda a água da rede pública no país “não é viável para consumo humano”.

Nos últimos 13 meses, morreram pelo menos nove americanos que estavam de férias no país, de acordo com a CNN. Cerca de 6,5 milhões de turistas de todo o mundo chegaram à República Dominicana, em 2018, mais do que em qualquer outro destino das Caraíbas, segundo o Gabinete de Turismo. Cerca de 2,2 milhões deles eram dos EUA.

Ainda assim, as autoridades dominicanas continuam a assegurar que é seguro viajar para este destino. Francisco Javier Garcia, Ministro do Turismo, afirma que "nos últimos cinco anos, 30 milhões de pessoas visitaram o país, mas esta é a primeira vez que os media internacionais dão conta de uma situação tão alarmente. Estes são incidentes isolados e o país continua a ser um destino seguro."









