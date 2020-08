Portugal vai ter uma rede de diagnóstico alargada e reforçada, para detetar o eventual reaparecimento de covid-19 e de outros vírus, por forma a responder de forma “célere e integrada” a novos surtos, anunciou esta segunda-feira governo.

Governo português anuncia rede alargada para diagnóstico à doença e outros vírus

“Portugal é hoje um dos países que mais testes por cem mil habitantes faz na Europa”, disse António Lacerda, secretário de Estado da Saúde durante a habitual conferência de imprensa para atualizar a informação relativa à covid-19.



O objetivo da expansão da capacidade laboratorial é duplicar a capacidade de testagem para cerca de 22.000 testes por dia, indicou, referindo que atualmente são feitos 10.000 testes por dia no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Este plano, acrescentou Lacerda Sales, foi aprovado a 10 de agosto, tem um financiamento de 8,4 milhões de euros previsto no Programa de Estabilização Económica e Social e a operacionalização técnico-científica fica a cargo do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge.

Recua número de casos em lares

Durante a conferência de imprensa, Graça Freitas, responsável pela Direção-Geral da Saúde abordou o número de casos em lares portugueses. Questionada sobre o surto no Lar de São José, no Barreiro, referiu existirem 53 casos positivos, segundo dados reportados a 20 de agosto. "É um surto que, neste momento, está considerado estável", garantiu. Foi ainda dito que em Mora existem 62 casos diagnosticados, num total de 592 testes, "atendendo que algumas pessoas já poderão ter feito mais do que um teste", frisou.

A Diretora-geral da Saúde explicou ainda que "há lares cujo surto já acabou mas ainda continuam a registar um doente positivo, porque a análise ainda não deu negativo apesar de o doente já não ter sintomas e não estar a transmitir a outros". Assim, no total do país, existem 20 surtos ativos em lares, ou seja, "nos últimos 28 dias houve pelo menos um caso novo", explicou.

Polémica com declarações do primeiro-ministro

O secretário de Estado foi questionado acerca dos comentários de António Costa em privado a jornalistas do Expresso em que acusou um grupo de médicos de terem sido "cobardes" por se recusarem a intervir no surto num lar de Reguengos de Monsaraz que matou 18 pessoas. Essas declarações vieram a público numa gravação de sete segundos que está a circular nas redes sociais.

"Não vou comentar conversas privadas nem conversas descontextualizadas, não é esse o meu papel aqui", começou por dizer António Lacerda Sales. Contudo, o secretário de Estado referiu que António Costa, "enquanto governante, tem estado sempre ao lado dos profissionais de saúde" e "tem estado sempre empenhado em encontrar as soluções para a melhoria das condições de trabalho destes profissionais", referido a título de exemplo "as reposições salariais, as reposições dos descansos compensatórios, dos descansos extraordinários, o número de profissionais contratados".

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortes e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.801 pessoas das 55.720 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Com Lusa

