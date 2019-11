As candidaturas podem ser apresentadas até 31 de dezembro deste ano. Em 2019 foi atribuído meio milhão de euros a 92 projetos.

Governo lança linha de apoio financeiro às associações na diáspora

Madalena QUEIRÓS





“Promoção da língua e da cultura portuguesas, os jovens, a inclusão social, a capacitação e a valorização profissional, a participação cívica e política, o combate à xenofobia e o diálogo com as micro e pequenas empresas dos portugueses no estrangeiro que queiram investir em Portugal”. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, explica assim ao Contacto quais as áreas prioritárias para a atribuição destes fundos de apoio ao associativismo na diáspora.

As candidaturas a estes fundos já foram abertas pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas(DGACCP). As candidaturas deverão ser apresentadas no posto consular ou seção consular da embaixada, territorialmente competente, ou através do Portal das Comunidades Portuguesas em www.portaldascomunidades. mne.pt.

Podem candidatar-se a estes fundos todas as associações e federações das comunidades portuguesas constituídas , há mais de um ano, sem fins lucrativos ou partidários.

O objetivo destes apoios é funcionarem como “mecanismo através do qual o Estado Português pode associar-se ao trabalho de muito boa qualidade que é feito pelos portugueses e pelas portuguesas da diáspora”, esclarece a secretária de Estado.

Para Berta Nunes “’é importante promover o rejuvenescimento do movimento associativo, fomentando o diálogo entre as gerações mais velhas e as mais novas; e também estimular a cooperação entre as associações, para que estas trabalhem lado a lado”.

A secretária de Estado, em declarações ao Contacto espera que “o maior número possível de entidades apresente as suas candidaturas, de modo a que Portugal possa, por essa via, estar mais próximo e mais “vivo” junto daqueles que vivem no estrangeiro”.

Recorde-se que, em 2019, foram apoiados 92 projetos com um total de 585 mil euros.