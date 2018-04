Governo insiste na prevenção dos incêndios como prioridade nacional

A prevenção dos incêndios, com redobrado esforço na limpeza das áreas florestais junto das povoações, deve ser encarada como prioridade nacional, reafirmou hoje o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

A prevenção dos incêndios, com redobrado esforço na limpeza das áreas florestais junto das povoações, deve ser encarada como prioridade nacional, reafirmou hoje o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

“Temos de colocar a prevenção e a limpeza – e essa é uma vitória já alcançada – como a absoluta prioridade”, disse Eduardo Cabrita no Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, na Lousã, distrito de Coimbra.

Na sua opinião, depois da limpeza das faixas de gestão de combustível, importa “trabalhar na autoproteção” das populações nas zonas de maior risco de incêndio.

“Estamos a aprender com uma experiência que é notável”, disse o ministro da Administração Interna, numa alusão ao projeto “Aldeias Resilientes”, que está a ser desenvolvido pela Associação das Vítimas do Incêndio Pedrógão Grande (AVIPG), em parceria com a Associação de Proteção e Socorro e a empresa tecnológica WIT Software.

Eduardo Cabrita falava aos jornalistas após ter participado na abertura de uma sessão de formação sobre incêndios florestais e segurança das populações, promovida pelo Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF) da Universidade de Coimbra, em colaboração com a AVIPG, liderada por Nádia Piazza, em que participaram dezenas de pessoas.

Com o projeto “Aldeias Resilientes”, lançado em novembro, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, esta associação, “em cima da dor, está a reerguer a esperança”, depois dos trágicos fogos de 2017, em que morreram mais de 100 pessoas.

“É fundamental aproximar a prevenção do combate. É fundamental trazer conhecimento científico à experiência de combate aos incêndios”, defendeu o governante, frisando que “este é um trabalho de todos” em Portugal.

Em cada situação de risco, “é necessário que as pessoas saibam o que devem fazer e não fazer na sua casa, onde está o local de abrigo”, exemplificou.

“Tivemos e estamos a ter ainda o tempo da limpeza, temos o tempo da autoproteção, teremos de estar melhor preparados também para o tempo de combate. Não é possível separar estas várias partes de um desafio que é de todos nós”, salientou.

Na abertura da sessão de formação intervieram também Nádia Piazza e Domingos Xavier Viegas, professor catedrático da UC e principal responsável do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, que funciona num espaço adjacente ao aeródromo da Chã do Freixo, arredores da Lousã.

Incumprimento de empresa leva Governo a mobilizar diferentes meios aéreos para os incêndios

O incumprimento da empresa Everjets justifica a decisão do Governo de mobilizar “diferentes meios aéreos” de combate aos incêndios, disse hoje o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

“A urgência levará a mobilizar todos os meios”, que assegurem, já este ano, “um sistema de resposta permanente e eficaz”, declarou o ministro aos jornalistas.

Eduardo Cabrita evitou mencionar o nome da Everjets, mas disse que o Governo vai colmatar “uma verificação reiterada de incumprimento e incapacidade” determinada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil.

“É verdade que há cinco milhões de euros de penalidades. Mas penalidades não salvam vidas, como multas não salvam vidas”, acrescentou.

Segundo a edição de hoje do Diário de Notícias, o Estado “vai denunciar o contrato com a Everjets, a quem entregou a operação e manutenção de três helicópteros Kamov”, tendo em conta que “as aeronaves estão paradas desde janeiro e a empresa já foi multada em cinco milhões de euros por incumprimento do contrato”.

“O que nós estamos é a preparar um sistema robusto, o que significa dispor de meios aéreos todo o ano, com mais versatilidade e com mais qualidade”, confiando depois o comando da sua gestão à Força Aérea Portuguesa, disse.

O Governo vai “recorrer a mecanismos nacionais e internacionais de várias origens” ou mesmo, “numa situação limite, à requisição civil de meios aéreos”, de acordo com Eduardo Cabrita.

“Temos de estar prontos todo o ano para todos os riscos”, sublinhou.

Questionado pelos jornalistas, o ministro da Administração Interna optou não revelar pormenores da contratação de novos meios por ajuste direto.

“Nunca me viram falar daquilo que é a dimensão de um quadro contratual que está em preparação. Nós apresentamos resultados”, respondeu.

