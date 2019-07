As golas e coletes refletores também, de material inflamável, foram dados para as populações utilizarem em caso de incêndio.

Governo distribuiu golas antifumo que são inflamáveis

As golas e coletes refletores também, de material inflamável, foram dados para as populações utilizarem em caso de incêndio.

A proteção civil portuguesa entregou 70 mil golas antifumo, fabricadas com material inflamável e sem tratamento anticarbonização, e outros tantos milhares de coletes refletores, também compostos por materiais combustíveis, para autoproteção das populações, em caso de incêndios.

A notícia que foi avançada hoje, dia 26, pelo Jornal de Notícias, indica que no total foram quase duas mil as povoações que receberam o kit de emergência, no âmbito do programa ‘Aldeias Seguras, Pessoas Seguras’.

Só que, avança este diário, as golas antifumo que custaram 125 mil euros, “não têm a eficácia que deveriam ter: evitar inalações de fumos através de um efeito de filtro”.

Dois oficiais de segurança do distrito de Castelo Branco disseram ao JN que "a gola aquece muito" e "cheira a cola". Estes oficiais queixaram-se também do colete refletor, também feito em poliéster.

Os kit de emergência foram distribuídos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no âmbito das ‘Aldeias Seguras’, a primeira grande campanha nacional orientada para a autoproteção da população relativamente ao risco de incêndio rural, bem como à sensibilização para as boas-práticas a adotar neste âmbito.

Após a publicação do artigo, a Proteção Civil apressou-se a explicar que os materiais distribuídos não são de combate a incêndios nem de proteção individual, mas de sensibilização de boas-práticas.

Temperaturas voltam a subir e bombeiros pedem reforço do estado de alerta

"Negligência grave"

Uma explicação que não convenceu o Jaime Marta Soares, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que defendeu ao Diário de Notícias que "a Autoridade Nacional de Proteção Civil devia ter imediatamente apresentado desculpas públicas" sobre a distribuição de golas antifumo com material inflamável, ao abrigo do programa Aldeia Segura, bem como "proceder à sua substituição".

"A autoridade foi negligente. É grave e inaceitável. Dizer que é só para sensibilizar é pior a emenda que o soneto, não deviam ter ido por aí. Não deviam ter dito isso", reforçou ao DN. E até comentou que poderia ter havia consequências graves, de alguém usar a gola para se salvar e como é inflamável, poderia ter morrido. Teria sido uma negligência grave. "É grave e inaceitável".

Ministro ironiza com boinas da GNR

Para o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a notícia é “irresponsável e alarmista”, defendendo que o programa “Aldeias Seguras,Pessoas Seguras” está em curso em mais de 1.600 aldeias do país. Para o governante a distribuição das golas antifumo não põe em causa nem o projeto nem a segurança das pessoas.

A notícia revela "desconhecimento de questões técnicas que a Autoridade Nacional de Proteção Civil já esclareceu", disse. E quando confrontado pelos jornalistas sobre o facto de as golas serem feitas com material inflamável, o responsável começou por dizer: "não me vai pedir para falar das boinas da GNR".

LUSA

Material não está preparado para incêndios

A empresa fornecedora do material utilizado na campanha confirmou que o mesmo não está preparado para combate aos incêndios, porque essa exigência não constava do caderno de encargos.

"O que posso dizer é que o equipamento não é para ser utilizado no combate aos incêndios", afirmou Ricardo Fernandes, representante da empresa Foxtrot Aventura, situada em Fafe, em declarações à Lusa.

Este representante precisou que o ‘kit’ se destinava a ações de ‘merchandising’, "material demonstrativo para distribuir à população", acrescentando desconhecer o uso que lhe foi dado pela entidade que o adquiriu, no âmbito de um concurso público. Segundo a empresa, parte do material, nomeadamente as máscaras de proteção respiratória, até pode ser utilizado no teatro de operações de algumas catástrofes, mas nunca no combate a incêndios.

A Foxtrot recebeu 328 mil euros pelo fornecimento dos kits de emergência (compostos por colete, gola antifumo, apito, lanterna, bússola, garrafa de água, barrita energética e uma mala de primeiros socorros), dos quais 125 mil foram para a produção das 70 mil golas.