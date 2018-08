Parte do programa Study and Research dirige-se aos lusodescendentes.

Governo de Costa define plano para estudar e investigar em Portugal

O Governo português definiu o programa "Estudar e Investigar em Portugal/Study and Research in Portugal", destinado a alunos vindos do estrangeiro sem esquecer os lusodescendentes. "O contingente totaliza 7% das vagas existentes na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior (cerca de 3500 vagas). No ano letivo 2017/2018 foram colocados 273 alunos, vindos de 29 países, através deste contingente", segundo documento do Governo português.

"Um dos objetivos inscritos no plano de promoção da iniciativa Estudar e Investigar em Portugal dirige-se especificamente às comunidades portuguesas no estrangeiro", pode ler-se na carta que a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, e o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, enviaram às comunidades portuguesas.



O programa engloba um "contingente especial reservado para candidatos emigrantes portugueses e familiares que com eles residam, dirigido às famílias, jovens, aos familiares de funcionários em serviço no estrangeiro em missões do Estado e associações e comunidades portuguesas na diáspora, visando informar sobre as oportunidades de acesso ao ensino superior em Portugal".

No portal study-research.pt e através do número 213126100 há mais informação sobre o tema.



De acordo com o documento, "o número de estudantes estrangeiros em Portugal aumentou 119% nos últimos oito anos".



