A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou que com dados disponíveis à data é previsível que a curva epidemiológica cresça até ao final do mês de abril. E confirmou que há 18 pacientes internados em unidade de cuidados intensivos e oito "críticos", que inspiram preocupação.

Governo confirma casos de médicos infetados e estima que novo coronavírus "aumente até ao final de abril"

Ana TOMÁS

Governo confirma casos de médicos infetados e estima que novo coronavírus "aumente até ao final de abril"

A Ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido, afirmou que ainda estão a ser apurados quantos profissionais de saúde estão infetados com Covid-19, mas admitiu a existência de médicos e outro técnicos contaminados com a doença.

A governante respondeu, dessa forma, à questão colocada pelos jornalistas, em conferência de imprensa, sobre a denúncia do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) de que mais de 50 médicos estão infetados com o novo coronavírus e mais de 150 em quarentena.

"Sabemos que há casos confirmados de profissionais de saúde", admitiu Marta Temido, sem contudo confirmar os números avançados pelo SIM, mas adiantando que "alguns contraíram a infeção durante o seu desempenho" e que outros estão no contactos de vigilância.

Segundo a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, presente na mesma conferência, há sete profissionais de saúde que se "infetaram no âmbito da sua vida social"

O SIM exigiu ao governo disponibilização mais meios para aqueles profissionais trabalharem protegidos e protegerem os doentes.

Sobre essa questão, a ministra afirmou que esta segunda-feira, 16 de março, deverá chegar ao país um conjunto de equipamentos de proteção individual, no âmbito do acordado entre os estados-membros, havendo também contactos com a China para esse fornecimento.

Na conferência de imprensa que serviu também para fazer o balanço diário sobre a situação dos pacientes com Covid-19, Marta Temido deu ainda conta de que há "18 casos internados em unidade de cuidados intensivos e oito desses casos são críticos", que inspiram preocupação.

Curva epidemiológica deve aumentar pelo menos até ao fim de abril



A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou que com dados disponíveis à data é previsível que a curva epidemiológica do novo coronavírus "aumente pelo menos até ao final de abril".



"Com dados que dispomos à data é previsível que a curva epidemiológica aumente pelo menos até ao final de abril. Até lá, o comportamento da curva dependerá também do nosso comportamento individual", adiantou.

Depois desta fase que, neste momento, se estima se situe no final de abril, a ministra da Saúde advertiu que haverá "ainda casos de doença".

"Temos que nos preparar para este cenário e para esta realidade que é provavelmente a realidade que nos espera".