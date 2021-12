O vice-almirante que se tornou no rosto do sucesso da vacinação em Portugal é agora escolhido para o mais alto cargo da Marinha e será promovido a almirante. E não recusa totalmente poder um dia candidatar-se a Presidente da República.

Gouveia e Melo vai ser Chefe do Estado-Maior da Armada

O Conselho de Ministros aprovou hoje propor ao Presidente da República a nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo para o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), substituindo Mendes Calado.

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, de 61 anos, tornou-se o rosto do sucesso da campanha de vacinação em Portugal, tendo sido elogiado pelo mundo pela forma como coordenou a missão que elevou Portugal à liderança da taxa de vacinação a nível mundial. O vice-almirante ocupou o cargo de coordenador da campanha entre fevereiro até setembro quando o país atingiu os 85% de vacinados. A meta foi cumprida e Gouveia e Melo decidiu que era hora de se retirar da ribalta e voltar à Marinha, onde ocupava agora o cargo de Adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armada.



Em declarações ao Contacto, o vice-almirante confessava, em vésperas da despedida ter ficado “contente e satisfeito por ter contribuído para um processo decisivo para salvar vidas e recuperar a economia”. Mas, como salientou, a vitória da ‘task force’ só foi possível graças aos portugueses e a todos os profissionais envolvidos. Por este feito foi eleito a Personalidade do Ano, em Portugal, pela Associação de Imprensa Estrangeira.

Missão cumprida

"O sucesso da estratégia de vacinação de Portugal foi notícia em todo o mundo. Os nossos correspondentes dedicaram muitas reportagens ao tema, que suscitou enorme interesse no exterior. Por isso, a escolha do vice-almirante Gouveia e Melo não demorou a conquistar o apoio da maioria dos profissionais", explicava a jornalista Giuliana Miranda, presidente da AIEP, citada no comunicado, a 13 de dezembro.

Logo após a saída do vice-almirante da coordenação da 'task force' da vacinação, que concluiu assim também a sua missão, o Governo quis promover Gouveia e Melo ao mais alto cargo da Marinha, que agora irá ocupar. Só que na altura, o presidente Marcelo Rebelo se Sousa considerou não ser a altura adequada para a nomeação, travando as intenções do executivo. Três meses passados, Governo e presidência da República ficam finalmente de acordo e o vice-almirante é agora nomeado.

Promovido a Almirante

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o Governo vai propor a exoneração do atual CEMA, António Mendes Calado, e a nomeação, para o cargo, de Henrique Gouveia e Melo, que será promovido ao posto de Almirante.

A proposta de nomeação teve "o parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, após audição do Conselho do Almirantado", refere o comunicado.

Voltar à 'task force'? Vice-almirante diz que não quer ser "nenhum Sebastião” “O meu papel enquanto militar foi ajudar a colocar um penso rápido na ferida. A ferida fechou e sarou, agora precisamos de viver sem pensos rápidos”, afirmou Gouveia e Melo.

“Foi aprovada a deliberação que propõe a Sua Excelência o Presidente da República, com parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, após audição do Conselho do Almirantado, a exoneração do Almirante António Maria Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada e a nomeação do Vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada, bem como a correspondente promoção ao posto de Almirante”, pode ler-se no comunicado.

Futuro Presidente da República?

Numa entrevista recente ao Expresso Gouveia e Melo admitia já que ser Chefe do Estado-Maior da Armada era para si "um objetivo importante" e que a concretizar-se queria tornar a Marinha portuguesa “um dos catalisadores de um novo posicionamento de Portugal para o mar no século XXI”.

Contudo, este submarinista não fecha a porta a porta a futuro cargos políticos, como reconhece na mesma entrevista, se "entrar na reserva antecipada", pois enquanto militar não pode ocupar tais posições.

Ser um dia Presidente da República "não lhe apetece nada" mas não quer "impor limitações que possam criar uma ideia de impossibilidade e que menorizam a democracia e os militares com preconceitos do passado". Isto a propósito do que considera um "pressuposto preconceituoso" que existe de que os militares não possam ocupar lugares políticos após terminada a carreira militar.

A possibilidade de ser vir a candidatar ao mais alto cargo da nação foi inicialmente colocada num encontro organizado pelo Diário de Notícias onde o militar salientou que "Não de deve dizer desta água não beberei" e que o "futuro a Deus pertence", citou o Observador.

O militar também não recusou frontalmente um cargo governamental, na entrevista ao Expresso, como por exemplo, ser Ministro do Mar, mas "essa seria uma reflexão que teria de fazer". Integrar um partido político é que está fora de questão para este submarinista, como realçou na entrevista ao Expresso, mas “criar um movimento de cidadania ligado a uma área qualquer” é algo que possa acontecer quando se reformar da Marinha. Por agora, o Gouveia e Melo vai ocupar o cargo mais alto da Marinha portuguesa. a sua casa.

